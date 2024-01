Während Al Gore and James Bell den Vorstand verlassen, wird Dr. Wanda Austin, ehemalige Präsidentin und Chefin von The Aerospace Corporation, für die Wahl in den Apple-Vorstand nominiert. Dr. Austin bringt jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Wissenschaft und Technologie in ihre Rolle ein und hat eine beachtliche Erfolgsbilanz bei der Förderung von Innovationen und der Gestaltung von Unternehmensstrategien.