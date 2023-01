BetterTouchTool: Mac-Tool erhält Update auf Version 4.0

Unter Mac-Nutzern und -Nutzerinnen ist das BetterTouchTool ein äußerst beliebtes Werkzeug. Die Anwendung ist bereits seit zig Jahren zu haben und hilft auch auf Macs in unserer Redaktion, die Eingaben durch Tastaturbefehle und Mausgesten zu optimieren. Das Entwicklerteam fasst die eigene Anwendung so zusammen:

„Mit BetterTouchTool (BTT) kannst du komplett anpassen und konfigurieren, wie die Eingabe in deinen Mac erfolgt. Das umfasst Tastaturbefehle, Mausgesten, Touch Bar Widgets, entfernte Trigger und mehr. Mit der App ist es nicht nur einfach, alle Sequenzen zu steuern, sondern sie erweitert auch die Standardfunktionen des Mac, damit du deinen Arbeitsplatz einrichten kannst, wie du ihn brauchst.“

Nun hat das Entwicklerteam einen Versionssprung für das BetterTouchTool auf den Weg gebracht und die Mac-App auf Version 4.0 aktualisiert. „Die Versionsnummer hat keine wirkliche Bedeutung, es handelt sich nicht um ein großes Upgrade“, so die Aussage in den Release Notes von v4. „Es ist nur so, dass mir die vernünftigen 3.xxx Versionen ausgegangen sind. Trotzdem ist es ein schönes Gefühl, nach mehr als 13 Jahren v4 erreicht zu haben.“

Zu den Neuerungen in Version 4.0 des BetterTouchTools gehört ein neuer Window Switcher, der sich auf Macs ab macOS Ventura und neuer verwenden lässt. Damit können Fenster auf dem Mac besser verwaltet und aktuelle Inhalte angezeigt, verschoben oder angepinnt werden. Zudem gibt es für die Anzeige der HUD-Aktion ein kleines Design-Update: Es lässt sich nun besser anpassen. Die weiteren Neuheiten, Änderungen und Bugfixes in v4.0 können im Changelog von BetterTouchTool eingesehen werden.

Das BetterTouchTool lässt sich auf der Website des Entwicklerteams kostenlos herunterladen und dann in einer 45-tägigen Testphase in vollem Umfang ausprobieren. Im Anschluss kann die Vollversion inklusive zwei Jahren Updates für 10 USD oder als lebenslange Lizenz für 22 USD erworben werden. Auch in der App-Sammlung von Setapp ist das BetterTouchTool vertreten.