Belkin 108W Ladegerät auch in schwarz & neues 45W 2-Port Netzteil

Apple liefert bekanntlich ja nur noch ein Ladekabel beim iPhone aus – ein Netzteil gibt es nicht mehr. Hier muss man sich selbst befehlen und ein Netzteil ist in der ganzen Wohnung doch etwas wenig. Nahschub gibt es jetzt von Belkin, die Premium-Marke auch für Apple-Zubehör.

Das Belkin 108 Watt Ladegerät ist aufgrund von Verwendung von Galliumnitrid besonders kompakt und misst 15,55 x 12,58 x 4,16 Zentimeter und bietet insgesamt 4 Ports an. Hier gibt es 2x USB-C und 2x USB-A. Ein einzelner USB-C Port kann 96 Watt liefern, in Kombination mit dem zweiten USB-C Anschluss gibt es 65 Watt und 30 Watt. Die beiden USB-A Ports teilen sich 12 Watt. Der Strom wird stets automatisch verteilt, Power Delivery 3.0 ist auch an Bord.

Das neue Tischladegerät kostet 89,99 Euro und kann bei Amazon bestellt werden. Derzeit ist das Ladegerät nicht auf Lager, Vorbestellungen sind aber möglich. Die weiße Variante kostet bei Amazon aktuell 74,63 Euro.

Belkin 108-W-GaN-USB-Ladestation für mehrere Geräte, schnelles Ladegerät mit 2X USB-C und 2X... 2 USB-C- und 2 USB-A-Anschlüsse zum Laden von bis zu 4 Geräten mit insgesamt 108 W Leistung

Ein kompaktes Modell mit integrierter GaN-Technologie bietet Ihren Geräten eine sichere, leistungsstarke und effiziente Ladelösung ohne hohe...

45W Netzteil mit 2 Ports

Neu ist auch das kompakt Netzteil für die Steckdose mit 45 Watt und 2x USB-C. Wird ein Anschluss alleine genutzt, gibt es volle 45 Watt. Werden beide Ports verwendet teilt sich der Ladestrom auf 25 und 20 Watt auf. Mit 56,94 Euro ist das Netzteil sicher nicht das günstigste.