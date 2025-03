Mappa Mini bringt Karten in die Mac-Menüleiste

Der Entwickler Lucas Raggers hat bereits einige praktische Gratis-Anwendung für die Menüleiste des Macs am Start. Neben der Todo-Anwendung Check Check Check und dem Standby-Werkzeug NeverNap steht nun auch Mappa Mini zum kostenlosen Download aus dem Mac App Store bereit.

Wie schaut ihr denn auf dem Mac nach einer Adresse? In den meisten Fällen öffne ich dazu den Browser und verwende Google Maps. Nur ganz selten verwende ich auf dem Mac die Karten-Anwendung von Apple, obwohl diese ja vorinstalliert ist. Ein neuer Weg könnte über die Menüleiste und Mappa Mini führen.

Mappa Mini nistet sich als kleines Karten-Symbol in der Menüleiste ein. Sobald man auf das Icon klickt, öffnet sich eine Texteingabe für die Adresse. Hier gebt ihr einfach die gewünschten Daten ein und schon wird der Treffer auf einer Karte angezeigt. Natürlich könnt ihr die Karte zoomen und bewegen, um euch einen ersten Eindruck von der Umgebung zu verschaffen.

Mappa Mini bietet die wichtigsten Optionen

Zusätzlich bietet die sehr kompakt gestaltete App noch einige Extras. Mappa Mini erlaubt euch, favorisierte Orte für einen schnellen Zugriff zu speichern. Zudem könnt ihr die gefundenen Orte in Apple Karten, Google Maps, OpenStreetMap, Waze oder Here WeGo öffnen, also ganz wie es euch beliebt. Außerdem können in Mappa Mini Orte als URL oder Bild geteilt und Routen zu Orten geplant werden. In den Einstellungen von Mappa Mini kann zudem die Zoom-Stufe und die Größe der Mini-Map eingestellt werden.

Für ein kostenloses Werkzeug bietet Mappa Mini auf jeden Fall viele tolle Möglichkeiten. Nur auf meinem MacBook Pro komme ich aufgrund der Notch mittlerweile in Schwierigkeiten. Dort haben sich in der Menüleiste schon zahlreiche praktische Anwendungen angesammelt, so dass langsam der Platz knapp wird. Mappa Mini ist aber wohl ein Kandidat für einen dauerhaften Platz.