Bis zu 50% Rabatt: Mit Jackery Solargeneratoren die Kraft der Sonne nutzen

Anzeige. PV-Anlagen, Balkonkraftwerke und auch Solargeneratoren haben eins gemeinsam: Die Produktion per Solar. Das Gefühl, Strom über die Sonne zu erzeugen ist großartig. Während eine PV-Anlage und ein Balkonkraftwerk starre Einrichtungen sind, kann man Solargeneratoren mitnehmen und transportieren. Der Frühling startet und die Sonne zeigt sich vermehrt – der perfekte Zeitpunkt, um die Akkus aufzuladen. Die Solargeneratoren, Powerstations und Solarpanels von Jackery gibt es in den Amazon Frühlingsangeboten gerade besonders günstig.

Jackery Explorer 1000 v2: Mit LifeP04-Akkus

Mit einer Kapazität von 1.070 Wattstunden liefert die kompakte Powerstation Jackery Explorer 1000 v2 ausreichend Energie, um Geräte wie Smartphones, Tablets und Laptops mühelos aufzuladen. Dank einer maximalen Leistung von 1.500 Watt können sogar leistungsstarke Geräte wie Haartrockner oder Wasserkocher problemlos betrieben werden. Die 100-Watt-USB-C-Anschlüsse ermöglichen besonders schnelles Laden – so ist beispielsweise ein MacBook in kürzester Zeit wieder einsatzbereit.

Ich selbst nutze weiterhin das Vorgängermodell und bin nach wie vor von Jackery überzeugt. Die Powerstations des Herstellers zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung, Robustheit und einfache Handhabung aus. Innerhalb einer Stunde lässt sich die Station bequem an der Steckdose aufladen und anschließend überallhin mitnehmen. Besonders nachhaltig ist die Möglichkeit, sie mit Solarenergie zu betreiben. Nutzt gerne die Bundle-Angebote zusammen mit einem Solarpanel.

Jackery Explorer 2000 v2: Wenn es etwas mehr sein darf

Der Jackery Explorer 2000 v2 ist die neueste Generation der beliebten Powerstation und setzt auf moderne LiFePO4-Akkus. Mit einer Kapazität von 2.042 Wh und einer Dauerleistung von 2.200 Watt versorgt sie problemlos auch leistungsstarke Geräte wie Wasserkocher oder Airfryer.

Trotz ihrer hohen Leistung bleibt der Explorer 2000 v2 tragbar – er wiegt 17,5 kg und besitzt einen praktischen Tragegriff. Der effiziente GaN-Wechselrichter reduziert Energieverluste um bis zu 50 Prozent, verbessert die Wärmeableitung und verlängert die Lebensdauer. Der Akku hält bis zu 10 Jahre bei täglicher Nutzung und erreicht 4.000 Ladezyklen, bevor die Kapazität auf 70 Prozent sinkt. An der Steckdose ist die Powerstation in 1,7 Stunden vollständig geladen, 80 Prozent erreicht sie bereits in 52 Minuten. Alternativ lässt sie sich nachhaltig mit Solarmodulen betreiben.

Neben USB-C, USB-A, Steckdosen und einem 12V-Anschluss verfügt die Explorer 2000 v2 über ein integriertes Display und eine LED-Leuchte für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln – ideal für unterwegs oder den Notfall.

Auch hier könnt ihr die Powerstation alleine erwerben oder zu einem Bundle mit Solarpanels greifen.

Jackery Explorer 500: Für den günstigen Einstieg

Für Einsteiger oder alle, die klein anfangen möchten, sind kompakte Powerstations eine preiswerte Option. Der Jackery Explorer 500 ist aktuell um 50 Prozent reduziert und kostet nur noch 331 Euro statt 659,99 Euro. Zwar bietet dieses Modell nur USB-A-Anschlüsse und keinen USB-C-Port, jedoch ist eine 230V-Steckdose vorhanden, sodass sich viele Geräte problemlos betreiben lassen.

