Günstig laden: Gute Netzteile und Ladegeräte im Angebot

iPhone, iPad, Mac, Computer, AirPods, Kopfhörer und Co. wollen regelmäßig geladen werden. Während beim Mac noch ein Netzteil mit dabei ist, muss man bei iPhone, iPad und Co. auf ein Netzteil verzichten. In den Frühlingsangeboten bei Amazon sind zahlreiche Ladeprodukte im Preis reduziert. Wir präsentieren euch eine Auswahl von verschiedenen Herstellern.

Aus dem Hause Ugreen

Besonders leistungsstark ist das Tischladegerät mit 300 Watt, 4x USB-C und 1x USB-A. Ein MacBook kann man zum Beispiel mit bis zu 140 Watt aufladen, wobei das Ladegerät die Leistung intelligent aufteilt. Gibt es jetzt für 127,99 Euro statt 169,99 Euro.

Angebot UGREEN USB C Ladegerät, Nexode 300W Charger PD 3.1 GaN Netzteil 5 Ports PPS... BAHNBRECHENDES 300W LADEGERÄT: Dieses innovative 300W-Ladegerät mit PD 3.1-Tech kann ein MacBook Pro 2021 16" in nur 30 Minuten von 0% auf 56% mit...

VOLLE KRAFT FÜR 3 LAPTOPS: Dank seiner hervorragenden Ladekapazität kann dieses GaN-Ladegerät 3 Laptops gleichzeitig versorgen. Mit 4 USB-C- und 1...

Für unterwegs bietet sich das Netzteil mit 100 Watt, 4x USB-C und 1x USB-A an. Hier bezahlt ihr nur 38,99 Euro statt 59,99 Euro.

UGREEN Nexode USB C Ladegerät 100W 5-Port GaN Netzteil Mehrfach PD Charger... AKTIVIERE 100W LADEPOWER: Genieß ein blitzschnelles Laden von 100W Max beim einzelnen Port. Dieses 100W USB C Ladegerät kann dein MacBook Pro 14" in...

5-IN-1 MULTI-LADEOPTION: Mit 4x USB-C & 1x USB-A Ports kann dieses 100W Ladegerät mehrere Geräte gleichzeitig aufladen. Perfekt für Familie und...

Das Nexode Pro mit 65 Watt ist besonders flach und abgewinkelt und für den Einsatz hinter einem Sofa oder Schrank geeignet. Als Anschlüsse kommen 2x USB-C und 1x USB-A zum Einsatz.

Angebot UGREEN Nexode Pro 65W USB C Ladegerät Slim mit EU/US/UK Stecker GaN USB-C Netzteil... Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieses UGREEN USB C Ladegerät mit 65W High-Power ist 55% kleiner als die originale 67W...

65W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 65W Max erhalten, dadurch kann dieses 65W Netzteil Ihr...

Gute Ladeprodukte von Anker

Das Anker 736 bietet 100 Watt, 2x USB-C und 1x USB-A. Mit dem Netzteil kann man iPhone, iPad, und MacBook aufladen. Im Angebot bezahlt ihr nur 33,99 Euro statt 69,99 Euro.

Angebot 100W USB C Ladegerät, Anker 736 Charger (Nano II) Schnellladegerät, 3-Port USB C... CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte und Zubehör.

EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.

Mit dem 30 Watt Netzteil, das wirklich sehr klein und kompakt ist, kann man iPhone und iPad aufladen. Es passt in jede Hosentasche und ist in den Farben Weiß, Schwarz und Lila für je 12,99 Euro erhältlich.

Angebot Anker USB C GaN Charger 30W, 511 Ladegerät (Nano 3), PIQ 3.0 PPS Schnellladegerät,... KLEIN ABER KRÄFTIG: Durch den Austausch von Silizium gegen Galliumnitrid (GaN) konnten wir 30W Leistung in ein winziges Ladegerät einbauen, das...

NEED FOR NANO: Aufgerüstet mit einer Ausgangsleistung von 30W, sodass du deine Ohrhörer, Smartphones, Tablets und sogar dein MacBook Air mit einem...

Aus der Reihe Anker Prime gibt es das 67 Watt starke Netzteil günstiger, bei dem sich der Stecker einklappen lässt. Insgesamt könnt ihr drei Geräte gleichzeitig aufladen.

Angebot 67W USB-C Ladegerät, Anker Prime GaN Netzteil, 3 Port PPS Schnellladegerät,... SCHNELLLADELEISTUNG FÜR 3 GERÄTE GLEICHZEITIG: Mit 2 USB-C Ports und 1 USB-A Anschluss kannst du mühelos dein Handy, Tablet und Notebook...

65W FÜR 2 ANSCHLÜSSE: Ob nur USB-C oder USB-A und USB-C in Kombination, du erhältst eine effiziente Ladeleistung von 65W.

Satechi setzt voll und ganz auf USB-C

Das 200 Watt starke Tischladegerät bietet sechs USB-C-Ports und unterstützt eine Schnellladung von bis zu 140 Watt. Derzeit bekommt ihr das Ladegerät für nur 110,38 Euro statt 159,99 Euro.

Voltme mit neuen Angeboten

Gut und günstig sind auch die Ladeprodukte von Voltme. Zwei kleine Ladestecker mit 30 Watt und USB-C bekommt ihr für nur 15,19 Euro statt 18,99 Euro.

Angebot VOLTME 30W USB C Ladegerät GaN 2-Pack Schwarz, Kompaktes Adapter Netzteil USB-C... Nützliches und vielseitiges 30W USB-C-Ladegerät: Das VOLTME 30W-Ladegerät verfügt über einen schnellen USB-C-Anschluss, der dem aktuellen...

GaN III Technologie: Das Gerät ist mit der innovativen GaN-III-Technologie ausgestattet, die es ermöglicht, die gleiche Leistung zu liefern und...

Mit 140 Watt, 2x USB-C und 1x- USB-A kann man iPhone, iPad und Mac aufladen. Das Design finde ich bei Voltme ansprechend. Jetzt für nur 58,79 Euro statt 69,99 Euro.

Angebot VOLTME 140W USB C Ladegerät PD3.1 PPS Netzteil, 3-Port Ladegerät GaN III Adapter... USB-C Ladegerät Mehrfach: VOLTME Revo 140 usb c netzteil mit drei Anschlüssen unterstützt fast alle Schnellladetechnologien. Generation GaN Power...

Ultimatives Aufladen mit Schnellladung: Schnelles und effizientes Aufladen mit diesem Dual Port Stecker mit USB-C und USB-A Eingang. Laden Sie das...

Empfehlenswert ist auch der Reiseadapter, der sehr kompakt gestaltet ist. Mit 35 Watt ist er aber zum Laden von iPhone und iPad ausgelegt.

Angebot VOLTME Reiseadapter Weltweit Universal, VITO 35W USB C Internationaler Reisestecker,... Internationaler Universaladapter: Der multifunktionale internationale Adapter VOLTME VITO 35W enthält 4 verschiedene Stecker und deckt mehr als 30...

35W GaN III Schnellladegerät: Dieser internationale Reiseadapter unterstützt Schnellladeprotokolle wie PD3.0/QC4. Dank der GaN III-Technologie...