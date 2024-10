Magnet: Der beste Fenster-Manager für den Mac jetzt in Version 3

Ich gebe zu: Ich sortiere meine Fenster auf dem Mac nach Belieben – so wie es gerade passt. Mit aktiven Ecken auf dem Mac-Desktop könnte man schon etwas nachbessern, aber mit dem Programm „Magnet“ (Mac Store-Link) werdet ihr zum Fenster-Profi.

Wir haben zuletzt im Jahr 2016 über Magnet berichtet und man mag es kaum glauben, aber der Entwickler setzt weiterhin auf einen Einmalkauf und ist nicht auf ein Abo-Modell umgestiegen. Seit 2012 wird Magnet fortlaufend weiterentwickelt und kostet derzeit einmalig 9,99 Euro, wobei die Updates immer kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Magnet liefert in Version 3.0 nicht nur vollen Support für macOS Sequoia 15, sondern ist auch von Grund auf neu programmiert. Der Entwickler hat seinen Fenster-Manager in Apples Programmiersprache Swift geschrieben, um die neuesten Technologien nutzen zu können.

Magnet sortiert Fenster auf dem Mac

An der Funktionalität hat sich nichts geändert, denn Magnet versteht sich weiterhin als funktioneller Fenster-Manager. Er ist vor allem dann sinnvoll, wenn man ein großes Display verwendet, am iMac arbeitet oder das Display des MacBooks voll ausnutzen möchte. Nach der Installation findet ihr das Programm in der Mac-Menüleiste und könnt von dort aus erste Aktionen starten. Mit Tastaturkürzeln könnt ihr Programmfenster zum Beispiel auf eine bestimmte Größe ändern, am linken oder rechten Bildschirmrand befestigen oder in einer Ecke platzieren.

In den Einstellungen von Magnet könnt ihr auch individuell über ein Raster festlegen, wie groß ein Fenster an einer bestimmten Position angezeigt werden soll. Es stehen viele Optionen zur Verfügung – klickt euch gerne durch die Auswahl.

Magnet ist ein simples Programm, das das Fenstermanagement spielend einfach macht. Leider kann man Magnet nicht kostenlos ausprobieren und muss direkt zur 9,99 Euro teuren Vollversion greifen. Wenn ihr euch für Magnet entscheidet, solltet ihr dem Programm etwas Zeit geben, damit ihr euch an die Umstellung gewöhnen könnt.