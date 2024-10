Apple soll Medien zu Mac-Event eingeladen haben

Das iPad mini ist unterwegs und wird heute offiziell auf den Markt kommen. Nun kann sich Apple auf die nächsten Geräte konzentrieren – und das sollen die Macs sein. Unter anderem ein komplett überarbeiteter Mac mini und überarbeitete MacBook Pros stehen auf der Todo-Liste. Aber wann genau werden die neuen Modelle präsentiert? Schon nächste Woche könnte es richtig spannend werden.

„Viel zu tun für Apple in der nächsten Woche: Apple Intelligence am Montag, dann Markteinführung des M4 Mac, dann Geschäftsergebnisse am Donnerstag“, heißt es von Mark Gurman. Den Start für Apple Intelligence zusammen mit iOS 18.1 hat Apple bereits für Montag angekündigt, ebenso die Verkündigung der Quartalszahlen am 31. Oktober.

Wenig später teilte Mark Gurman via Social Media mit, das Apple einige Journalisten und Content Creator für ein Hands-On-Event nach Los Angeles eingeladen hat. Das soll am Mittwoch stattfinden und er geht davon aus, dass die neuen Macs bereits zuvor präsentiert werden. Hoch im Kurs steht also der Dienstag.

Wie genau die Präsentation der neuen Geräte erfolgen wird, das ist noch offen. Sehr unwahrscheinlich ist eine „Keynote“, wie wir sie sonst kennen. Wahrscheinlicher dagegen sind zwei andere Optionen: Entweder gibt es nur eine einfache Pressemitteilung im Apple Newsroom, so wie zuletzt beim iPad mini 7. Oder es gibt ein Mini-Event wie „Scary Fast“ im vergangenen Oktober, als in einem kurzen 20 Minuten Video alle Neuheiten vorgestellt wurden.

Oder kommt doch alles ganz anders?

Eine ganz neue Option hat dann noch der Leaker Sonny Dickson ins Spiel gebracht. Er geht davon aus, dass ein neuer Mac mini mit fünf USB-C-Ports schon in dieser Woche starten könnte. Ob er damit richtig liegt? Wir haben absolut keine Ahnung.

Insbesondere auf den neuen Mac mini haben wir es auch abgesehen. Bei uns im Büro werkelt aktuell noch der erste Mac mini mit dem normalen M1-Prozessor. Für normale Office-Arbeiten ist er nach wie vor bestens geeignet, bei Video-Schnitt ruckelt es aber schon das eine oder andere Mal, gerade wenn noch Effekte mit im Spiel sind. Wir sind gespannt, was demnächst auf unseren Schreibtischen stehen wird.