Nuki Smart Lock: Mindestens 15 Prozent Rabatt auf smartes Zubehör

Wer sein Nuki Smart Lock um smartes Zubehör ergänzen möchte, der kann leider äußerst selten sparen. Ein Beispiel gefällig? Das Nuki Keypad 2.0 mit Fingerabdrucksensor kostet regulär 159 Euro. Im Internet-Preisvergleich zahlt ihr inklusive Versand derzeit 155 Euro. Auch in den letzten Monaten ist der Preis selten unter 140 Euro gefallen.

Genau jetzt habt ihr aber eine solche Möglichkeit, denn direkt auf der Nuki-Webseite gibt es 15 Prozent Rabatt auf alle Zubehör-Produkte. Der Preis des Keypads mit Fingerabdrucksensor fällt so auf 135,15 Euro. Es wird aber noch besser: Wenn ihr euch in der Nuki-App für den Nuki Club registriert, was eine Sache von wenigen Sekunden ist, könnt ihr sogar 20 Prozent sparen. Das Nuki Keypad 2.0 kostet so nur noch 127,20 Euro (zur Aktion).

Mit dem Nuki Keypad 2.0 könnt ihr fast alle Smart Locks des Herstellers aus Österreich aufmotzen, lediglich die erste Generation ist nicht kompatibel. Das Keypad kann bis zu 200 Zutrittscodes und 20 Fingerabdrücke speichern. Dabei könnt ihr die Codes auch zeitlich begrenzen oder bei aktiviertem Fernzugriff aus der Ferne verwalten.

Vor allem wenn ihr kein Auto-Unlock nutzt, ist das Keypad 2.0 eine feine Sache. Meine Frau nutzt es daher sehr gerne an der Haustür. Ein weiteres Keypad 2.0 ist bei uns am Gartenhaus im Einsatz, da dort Auto-Unlock prinzipiell unpraktisch ist. Das Nuki Smart Lock dagegen ist Gold wert.

Das sind die weiteren Angebote im Nuki-Shop

Außerdem könnt ihr auch bei vielen anderen smarten Zubehör-Produkten von Nuki sparen. Hier mal eine kleine Übersicht mit den 20 Prozent Rabatt aus dem Nuki Club:

Nuki Keypad für 71,20 statt 89 Euro

Nuki Power Pack für 39,20 statt 49 Euro

Nuki Fob für 47,20 statt 59 Euro

Nuki Bridge für 79,20 statt 99 Euro

Nuki Door Sensor für 47,20 statt 59 Euro

Nuki Opener für 151,20 statt 189 Euro

alle reduzierten Zubehör-Produkte im Überblick

Offiziell wird im Nuki-Shop erst ab 50 Euro ein kostenloser Versand angeboten. Im Rahmen der Aktion wurde mir aber auch das Nuki Power Pack für 39,20 Euro mit kostenlosem Versand angeboten. Die Rabatt-Aktion läuft noch bis zum 24. Oktober.