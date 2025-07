iPhone 17 Pro: Ist die neue Generation schon in der Öffentlichkeit unterwegs?

Aller Voraussicht nach wird in rund sechs Wochen die iPhone-17-Serie offiziell von Apple vorgestellt. Doch sechs Wochen sind noch eine lange Zeit und diese muss sich das Internet scheinbar noch mit dem ein oder anderen Gerücht verkürzen. Auf X sorgte nun eine Veröffentlichung von Fotos für Aufsehen, die ein Testgerät des iPhone 17 Pro in Los Angeles zeigen sollen. Ob es sich wirklich um das bisher unveröffentlichte neueste iPhone handelt oder nicht, bietet Anlass zu weitreichenden Spekulationen.

Der X-User @Skyfops veröffentlichte gestern zwei Fotos eines Mannes, der mit zwei Smartphones unterwegs war und diese offenbar miteinander verglich. Der Mann trug eine verspiegelte Sonnenbrille, ein Basecap und in der einen Hand ein iPhone 16 Pro mit abgeklebtem Apple-Logo. In der anderen Hand hält er ein zweite Smartphone, das in einer schwarzen Hülle steckt und dem X-Nutzer zufolge ein iPhone 17 Pro sein soll, das der Mann wohl unter realen Bedingungen in LA zu testen hat.

Mark Gurman von Bloomberg hatte die Bilder kurz nach deren Veröffentlichung für echt erklärt und damit indirekt bestätigt, dass es sich um das neueste iPhone handeln müsse. Dafür spricht jedenfalls, dass die Kameraaussparung, die man auf der Rückseite erkennen kann, mit der bislang durchgesickerten Optik des neuen iPhones übereinstimmt. Dass das Gerät in einer schwarzen Hülle steckt, um die meisten Designelemente noch geheim zu halten, stützt die Echtheits-Hypothese ebenfalls. Auch, dass Apple seine Geräte unter realen Bedingungen testet, spricht für eine echte Entdeckung.

War die Aktion zu auffällig, um echt zu sein?

Allerdings gibt es auch Gegenstimmen, die anzweifeln, dass es sich hier um ein Testgerät des iPhone 17 Pro handelt. Denn die Aktion sei insgesamt sehr auffällig gewesen. Denn sowohl der Standort der Person als auch das iPhone mit dem abgeklebtem Apple-Logo dürften für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Wenn Apple Interesse daran hat, seine neuen Geräte möglichst lang unter Verschluss zu halten, dann würden Mitarbeiter vermutlich diskreter vorgehen, um die Geräte unter realen Bedingungen auszuprobieren.

Auch die zweite Person auf dem Bild, ein älterer Mann mit Basecap, sorgt für Aufmerksamkeit. Bei ihm soll es sich, so Skyfops, um einen Security-Mitarbeiter handeln, der das iPhone nach Außen abschirmt.

Ob wir hier also wirklich das iPhone 17 Pro in freier Wildbahn sehen, lässt sich abschließend nicht klären. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als die nächsten sechs Wochen bis zur Veröffentlichung der neuen iPhone-Serie abzuwarten – und uns die Zeit mit weiteren Gerüchten zu vertreiben.

Fotos: Skyfops