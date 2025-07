iMac: Leaker enthüllt ein Design-Detail, das es nie gegeben hat

Mit der Einführung der eigenen Apple Silicon-Prozessoren in den iMacs im Jahr 2021 erhielt Apples beliebter Desktop-Rechner zeitgleich auch einen neuen Anstrich, inklusive eines überarbeiteten Designs und einer komplett neuen Farbpalette. Seit dem Redesign fehlt aber ein bestimmtes Merkmal, das die früheren iMacs ausgezeichnet hatte: Ein Apple-Logo auf der Frontseite mittig unterhalb des Displays.

Ein Prototyp von Apple des aktuellen iMacs weist wenig überraschend ein solches Apple-Logo an der bekannten Stelle auf: Dies hat der Leaker Kosutami, der bereits in der Vergangenheit Apple-Prototypen enthüllt hat, in einem Beitrag bei X geteilt. In dem zum Beitrag gehörenden Foto sind mehrere Displays zu sehen, von denen eines im Vordergrund das Apple-Logo aufweist.

Wie wir heute wissen, hat Apple sich gegen eine Integration des Apple-Logos unterhalb des Bildschirms entschieden. Wer aber einen iMac nach 2021 gekauft hat, bekommt nach wie vor den ebenfalls seit Generationen von iMacs üblichen großen angebissenen Apfel auf der Rückseite des Bildschirms geliefert.

Über die möglichen Gründe für einen Verzicht des Apple-Logos auf der Vorderseite lässt sich nur spekulieren. In der Regel werden während der Entwicklungsphase aber mehrere Designs ausprobiert, so dass man schlussendlich offenbar die klare, minimalistische Front bevorzugt hat.

Hättet ihr ein Apple-Logo unterhalb des Screens auf der Vorderseite des aktuellen iMacs hübscher gefunden? Wir sind wie immer gespannt auf eure Kommentare.