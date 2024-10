iPod der ersten Generation als Kunstwerk im Bilderrahmen

Gestern Abend hat uns zu später Stunde ein Newsletter von Grid Studio erreicht: Es gibt mal wieder ein neues Apple-Gerät, das in seine Einzelteile zerlegt wurde und nun als Kunstwerk in einem Bilderrahmen gezeigt wird. Der ikonische iPod der ersten Generation. Wir müssen euch allerdings schon jetzt mitteilen: Ihr seid zu spät dran. Die Sonderedition ist bereits ausverkauft. Trotzdem wollen wir euch ein paar der tollen Eindrücke mit euch teilen.

Die Geschichte startet bereits im vergangenen Jahr, als Grid Studio von einer Person kontaktiert wird, die für Tony Fadell arbeitet. Der ehemalige Apple-Mitarbeiter gilt als Erfinder des ersten iPods, der mit seinem Scrollrad eine ganz neue Art der Steuerung erfand. Fadell hatte einen Wunsch: Den ersten iPod als Kunstwerk im Bilderrahmen.

„Trotz des Kultstatus des iPod 1st Gen haben seine Seltenheit und sein zeitloser Reiz dazu geführt, dass er vom Markt verschwunden ist. Um Tonys Wunsch zu erfüllen, haben wir den Markt unermüdlich durchforstet, bis wir schließlich ein Gerät gefunden haben, das wir aufwändig nach seinen Vorgaben gestaltet und angepasst haben“, schreibt das Team von Grid auf seiner Webseite.

Zum 23. Geburtstag das ersten iPods hatte man 23 weitere alte iPods der ersten Generation auftreiben können, um eine Sonderedition auflegen zu können. Trotz des hohen Preises von fast 500 Euro waren die 23 verfügbaren Bilderrahmen binnen weniger Stunden ausverkauft. Man muss aber auch sagen, dass daraus wirklich etwas schickes entstanden ist.

So toll sieht der iPod der ersten Generation im Bilderrahmen aus

Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass Grid Studio in den kommenden Jahren noch einmal ein bisschen nachlegt und weitere Exemplare in den Verkauf bringt, so zumindest war es auch bei einer anderen Rarität, dem iPhone der ersten Generation.

Es geht aber auch günstiger. Einen Bilderrahmen des iPhone 4S erhaltet ihr schon für unter 100 Euro. Darüber hinaus hat Grid Studio viele weitere Apple-Produkte und andere coole Technik-Gadgets in Bilderrahmen gepackt, unter anderem einen Gameboy, eine Apple Watch oder auch einen PlayStation Controller.