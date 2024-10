iPad mini 7 ist ab heute offiziell erhältlich

Ab heute ist das neue iPad mini 7 offiziell erhältlich und steht auch in den Regeln von Amazon zum Kauf bereit. Die Neuerungen des kleinsten iPads halten sich in Grenzen. Besonders im Fokus steht jedoch der neue A17 Pro-Chip, der bereits im iPhone 15 Pro zum Einsatz kommt. Dass die GPU im iPad nur 5 statt 6 Kerne hat, dürfte sich in der Praxis kaum bemerkbar machen.

iPad mini 7 oder doch lieber ein M2 iPad Air?

Mit 599 Euro ist das iPad mini 7 gar nicht mal so günstig und man muss sich überlegen, ob das kleinste iPad die richtige Wahl ist. Wenn man den Formfaktor schätzt, hat man keine andere Wahl, für 100 Euro mehr kann man aber auch schon zum iPad Air greifen, dass den deutlich besseren M2-Chip an Bord hat. Der Unterschied zwischen 8,3 Zoll und 11 Zoll ist gar nicht mal so groß, zudem gibt es sonst keine bemerkenswerte Unterschiede.

Das kann das iPad mini 7

Der A17 Pro Chip ist nicht nur für Apple Intelligence optimiert, sondern auch doppelt so schnell wie der Prozessor im vorherigen iPad mini. Darüber hinaus ist das iPad mini 7 mit dem Apple Pencil Pro kompatibel, der auch auf Druck reagiert und damit präzise Zeichnungen ermöglicht. Hinzu kommt eine 12-Megapixel-Weitwinkelkamera, die auch HDR4 für natürlichere Fotos mit verbessertem Dynamikbereich unterstützt. Support für den Folgemodus ist mit dabei und da es Support für Wi-Fi 6E gibt, funkt das iPad mini 7 jetzt deutlich schneller.

Wenn man sich für die Variante mit Mobilfunkempfang entscheidet, kann man nur noch eine eSIM nutzen, da es keinen SIM-Karten-Slot mehr gibt. Mit doppelt so viel Speicherplatz wie im Vorgänger könnt ihr auch mehr Daten, Fotos, Videos und mehr speichern. Wie sonst üblich, verschickt Apple das iPad mini 7 ohne Netzteil und nur mit USB-C-Kabel. Face ID ist nicht mit an Bord, dafür aber Touch ID in der Seitentaste.

iPad mini 7 noch heute im Apple Store abholen

Bestellt man das iPad mini 7 mit Lieferung nach Hause, muss man sich lediglich ein paar Tage gedulden. Wenn ihr spontan seid, könnt ihr das iPad mini 7 noch heute zur Abholung in einem lokalen Apple Store bestellen. Die Verfügbarkeit scheint sehr hoch zu sein, da in fast allen Stores eine heutige Abholung möglich ist.