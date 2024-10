iPad mini 7 ohne M-Chip: Der A17 Pro ist wohl auch nur eine abgespeckte Version

Obwohl die Gerüchteküche Apples Produktstrategie oftmals vorab kennt, hat Apple das neue iPad mini 7 völlig überraschend vor ein paar Tagen vorgestellt. Äußerlich gibt es keine Änderungen, jedoch zählen beim neuen iPad mini die inneren Werte. Unter anderem setzt Apple auf den A17-Pro-Chip, der erstmals im iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max verbaut wurde. Es ist schon verwunderlich, warum das iPad mini keinen M-Chip erhalten hat, allerdings scheint es wahrscheinlich, dass Apple noch zu viele A17-Pro-Chips auf Lager hat und diese nun im iPad mini verbaut.

Davon abgesehen ist 9to5Mac aufgefallen, dass der A17-Pro-Chip im iPad mini 7 wohl eine abgespeckte Version ist, da er im Vergleich zum Chip im iPhone 15 Pro nur eine 5-Kern-GPU statt einer 6-Kern-GPU bietet. Der CPU-Kern ist baugleich und auch der Arbeitsspeicher ist mit 8 GB exakt gleich. Daraus kann man schließen, dass es sich um eine abgespeckte Version des A17 Pro handelt, dem man mit dem sogenannten Binning-Verfahren neues Leben eingehaucht hat.

Was ist “Chip-Binning”?

Beim Chip-Binning handelt es sich um einen Prozess zur Qualitätskontrolle bei der Chip-Herstellung. Anstatt Chips zu verschrotten, die nicht die maximale Leistung aller Kerne erreicht haben, werden einige von ihnen deaktiviert und der Chip kann mit weniger Kernen weiterverwendet werden. Daher kann man annehmen, dass Apple noch zahlreiche Chips auf Lager hat, die eben nicht die volle Leistung bringen und jetzt einfach im iPad mini 7 eingebaut wurden.

Das ist generell nicht schlecht. So fällt weniger Elektromüll an und Apple findet einen Weg, die Chips weiterzuverwenden. Da der A17 Pro der erste Chip ist, der auch Apple Intelligence unterstützt, scheint die Wahl durchaus in Ordnung zu sein. Ob das iPad mini 7 einen A17-Pro- oder M-Chip integriert, fällt den meisten in der Praxis wohl nicht auf. Das iPad mini 7 ist ohnehin kein Pro-iPad und ist für einfache Aufgaben gemacht, zum Beispiel im Internet surfen, Filme streamen und mehr. Da reicht der A17-Pro-Chip völlig aus.