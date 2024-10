Bluetti: Handsfree-Rucksäcke mit integrierter Powerstation vorgestellt

Der vor allem für seine tragbaren Powerstations bekannte Hersteller Bluetti hat mit dem Handsfree 1 und dem Handsfree 2 zwei neue Rucksäcke samt integrierter Powerstation vorgestellt, die sich an alle unter euch richten dürften, die gerne wandern gehen und dabei gleichzeitig nicht auf Hardware wie den eigenen Laptop verzichten wollen. Aktuell sind die beiden Produkte allerdings nur in den USA erhältlich und werden dort derzeit für 299 bzw. 399 US-Dollar gehandelt. Da Bluetti aber auch hierzulande aktiv ist, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die beiden Rucksäcke auch in Deutschland erhältlich sein werden.

Der Handsfree 1 besitzt ein Fassungsvermögen von 42 Litern, der größere Handsfree 2 kommt mit 60 Litern Fassungsvermögen. Insgesamt lassen sich in den diversen Taschen und Fächern bis zu 30 kg an Kleidung, Zubehör, Verpflegung, Outdoor-Bedarf und weiteres verstauen. Inklusive der integrierten Powerstations, die jeweils direkt am Rücken sitzen und über eine Klappe zugänglich sind, wiegen die beiden Rucksack-Varianten jeweils 5 bzw. 7,5 kg.

Die Powerstations selbst verfügen über eine AC-Steckdose sowie diverse USB-A/C-Anschlüsse. Die Powerstation im kleineren Handsfree 1 hat eine Kapazität von 268,8 Wh mit bis zu 300 W Energieabgabe. Einen Laptop mit 60 Wh Akku könnt ihr mit dieser Leistung etwa viermal wieder vollständig laden.

Im größeren Handsfree 2 steckt auch eine größere Powerstation, die mit einer Kapazität von 512 Wattstunden ausgestattet ist und 700 Watt Leistung liefert. Damit könnt ihr euren Laptop bis zu siebenmal wieder aufladen.

Solarpanel für zusätzliche Energie

Wer zusätzliche Energie benötigt, kann die Handsfree-Modelle auch mit einem separat erhältlichen, 120 Watt starken Solarpanel kombinieren, und seine Technik mithilfe des Sonnenlichts aufladen.

Wann der Handsfree 1 und 2 hierzulande an den Start gehen sollen, ist bisher noch nicht bekannt. Wir fragen uns aber: Würdet ihr so viel Zusatz-Gewicht in Kauf nehmen?