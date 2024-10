Autoladegerät mit ausziehbarem Kabel: „Anker Nano Car Charger“ ist in Arbeit

Möchte man sein iPhone, iPad oder andere Geräte im Auto aufladen, ist ein Autoladegerät am 12-Volt-Anschluss ziemlich praktisch, wenn das Auto vom Werk aus keine USB-C-Anschlüsse bietet. Was allerdings nervig sein kann, ist ein langes Kabel, das nur im Weg liegt. Genau da setzt der neue “Anker Nano Car Charger” an, der sich jetzt erstmals auf Fotos zeigt.

Laut dem Leak liefert das neue Autoladegerät von Anker bis zu 75 Watt Leistung, die sich auf einen 30-Watt-USB-C-Anschluss sowie auf ein 45-Watt-ausziehbares USB-C-Kabel aufteilen. Demnach kann man ein Gerät fest via USB-C anschließen – ich versorge so zum Beispiel eine Dashcam mit Strom –, während man ein iPhone oder Smartphone mit dem rund 70 Zentimeter langen USB-C-Kabel aufladen kann.

Die Verfügbarkeit des neuen Autoladegeräts wird entweder gegen Ende des Jahres oder Anfang 2025 erwartet. Der Preis wird voraussichtlich zwischen 30 und 40 Euro liegen.

Das sind verfügbare Alternativen

Wenn euch die Idee überzeugt, müsst ihr nicht unbedingt auf Ankers neues Autoladegerät warten. Es gibt bereits einige Hersteller, die das Konzept für sich entdeckt haben und ähnliche Ladegeräte zum direkten Kauf anbieten.

Unter anderem gibt es das Ladegerät von Rampow, das sogar zwei ausziehbare Kabel bietet: eines mit Lightning und eines mit USB-C. Darüber hinaus steht je ein weiterer USB-A- und USB-C-Port bereit. Die Gesamtleistung des Ladegeräts liegt bei 65 Watt. Mit dem 10-Prozent-Coupon bezahlt ihr aktuell nur 17,78 Euro statt 25,99 Euro.

Angebot RAMPOW Einziehbares Auto Ladegerät, Autoladegerät Zigarettenanzünder,[65W 4in1]... [Einziehbar Design] Dieser ausziehbare Autoladegerät kommt mit einem Type-C-Kabel und einem Lightning-Kabel und erlaubt flexible Erweiterung bis zu...

[4-in-1 Einziehbares Auto Ladegerät 65W] Mit einem USB-C-Anschluss und einem USB-A-Anschluss kann dieses 4-in-1 ausziehbare Autoladegerät...

Noch mehr Leistung bietet das Ladegerät von XWXELEC, das insgesamt 78 Watt bietet. Auch hier sind ein ausziehbares Lightning- und USB-C-Kabel dabei, wobei ebenfalls je ein weiterer USB-A- und USB-C-Anschluss vorhanden ist. Das Layout ist etwas anders, ansonsten sind die beiden Ladegeräte aber durchaus vergleichbar. Hier liegt der Preis bei 16,99 Euro statt 19,99 Euro. Es gibt auch eine Variante mit zwei USB-C-Kabeln, die mit 22,98 Euro etwas teurer ist.