iPod: Noch verschweißtes Modell für Rekordpreis von 29.000 US-Dollar verkauft

Apple-Memorabilia erzielen in diesem Jahr Rekordpreise. Nachdem ein von Steve Jobs signierter Scheck für über 100.000 USD verkauft wurde, brach ein seltenes versiegeltes 4 GB-Original-iPhone den bisherigen Rekord mit einem Auktionspreis von 190.000 USD. Jetzt wurde mit dem Verkauf eines versiegelten Original-iPods ein weiterer Weltrekord aufgestellt, wie 9to5Mac berichtet.

Dieser jüngste Rekord wurde nicht bei einer Auktion oder einem traditionellen Privatverkauf erzielt. Er stammt von Rally, einer Plattform, auf der Investoren Anteile an seltenen Sammlerstücken kaufen können.Im Jahr 2021 eröffnete die Plattform das Eigentum an diesem versiegelten Original-iPod, aufgeteilt in 5.000 Anteile zu je 5 USD für einen Gesamtwert von 25.000 USD. In dieser Woche wurde ein Kaufangebot für den Original-iPod in Höhe von 29.000 USD unterbreitet – eine Steigerung von 16 Prozent im Vergleich zu den letzten anderthalb Jahren, wobei die Besitzer darüber abstimmten, ob sie das Angebot annehmen wollten oder nicht. Am Ende stimmten 61,98 Prozent der Aktionäre für das Übernahmeangebot und besiegelten damit den Weltrekord für den Verkauf eines Original-iPods.

Der Original-iPod hatte 2001 einen Verkaufspreis von 399 USD. Ohne Berücksichtigung der Inflation entspricht der Rekordpreis von 29.000 USD einer ungefähr 73-fachen Wertsteigerung. Das sind die Hintergründe zu diesem speziellen Gerät, das sogar die Apple-Verkaufstasche von 2001 und eine alte Incase-Hülle enthält:

„Dieser iPod wurde ursprünglich im Dezember 2001 in der Willowbrook Mall in Plano, Texas, in einem Apple Store, der kurz vor der Markteinführung des iPod eröffnet wurde, für 399 $ + Steuern gekauft. Sein ursprünglicher Besitzer erhielt ihn als Weihnachtsgeschenk, und der iPod wurde ungeöffnet in ein Schrankregal gestellt, wo er fast zwei Jahrzehnte lang stand.“

Auf der Website von Rally finden sich auch weitere interessante investierbare Sammlerstücke. Interessant zu erwähnen in diesem Zusammenhang ist auch eine weitere große Apple-Memorabilia-Auktion von RR Auction, bei der der zweite jemals ausgestellte Scheck des Unternehmens, ein funktionierender Apple-1 und vieles mehr zum Verkauf steht.

Fotos: Rally.