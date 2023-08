Aqara Home: Szenen jetzt auch in HomeKit verfügbar

Günstig, gut und innovativ. So könnte man das Smart Home System von Aqara wohl am besten beschreiben. Falls ihr es in Verbindung mit HomeKit nutzt, dann gibt es jetzt gute Neuigkeiten: In Aqara Home (App Store-Link) erstellte Szenen können ab sofort an HomeKit übergeben und auch dort genutzt werden.

Warum und wieso ist das sinnvoll? Immerhin können die meisten Aqara-Geräte über einen Aqara-Hub ja auch schon jetzt direkt in HomeKit genutzt werden. Allerdings funktioniert HomeKit eben nicht ganz so umfassend und nicht alle Aqara-Produkte durften bisher mitmischen. Nun könnt ihr die in der Aqara-App erstellten Szenen einfach per Siri starten oder in Automationen verwenden.

„Unterstützung der Synchronisierung von Aqara Home Szenen mit HomeKit“, heißt es dazu kurz und knapp in der Update-Beschreibung. In der Aqara-App könnt ihr erstellte Szenen nach dem Update über die Szenen-Ansicht und das Drei-Punkte-Menü „zu Apple Home hinzufügen“.

Beliebte Türklingel und reduzierter Anwesenheitssensor

Ich nutze derzeit die Aqara G4 Video Doorbell, die sogar ohne einen Hub direkt mit HomeKit kommunizieren kann. Nach einigen Firmware-Updates funktioniert die smarte Türklingel jetzt noch zuverlässiger, ich bin bis auf ein paar kleine Details jedenfalls zufrieden. Optisch finde ich die Aqara-App im Zusammenspiel mit der Türklingel nicht so gelungen wie die Google Nest App.

Sehr innovativ ist der Aqara Anwesenheitssensor FP2, der dank mmWave wie ein kleiner Radar funktioniert und deutlich genauer und detaillierter arbeitet als ein klassischer Bewegungssensor. Derzeit bekommt ihr den Aqara Anwesenheitssensor FP2 dank eines Rabattcoupons für 74,69 Euro (Amazon-Link).