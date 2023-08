Stomp: Neuer Mastodon-Client richtet sich an Apple Watch-User

Nach der Übernahme Twitters durch Elon Musk fand eine Abwanderung vieler User zur dezentralen Alternative Mastodon statt. Auch wir von appgefahren sind dort mittlerweile mit einem eigenen Account vertreten. In diesem Jahr sind dementsprechend auch einige neue Mastodon-Clients für iPhones, iPads und Macs erschienen, darunter das beliebte Ivory von Tapbots (App Store-Link), oder auch Mammoth (App Store-Link) und Ice Cubes (App Store-Link).

Mit Stomp (App Store-Link) meldet sich nun Entwickler Will Bishop zurück. Letzterer ist im App Store kein Unbekannter: Bishop hatte in der Vergangenheit bereits den Twitter-Client Chirp für die Apple Watch entwickelt, der aber aufgrund der API-Sperre von Seiten Twitters nicht mehr im App Store verfügbar ist. Mit Stomp wagt Bishop nun einen Neustart für das Mastodon-Netzwerk. Die Anwendung kann kostenlos auf die Apple Watch geladen und ab iOS 16.0 installiert werden. Einige Features, darunter auch das Posten von Beiträgen direkt auf der Apple Watch, werden per In-App-Kauf finanziert.

Die Nutzung der App ist simpel: Nachdem man die App auf dem iPhone und der Apple Watch installiert hat, muss nur noch ein Mastodon-Konto über das iPhone eingerichtet werden. Danach wird das Konto wird mit der Apple Watch synchronisiert, und Stomp lässt sich auf der Smartwatch verwenden.

Wie von Bishop beschrieben, bringt Stomp die „volle Erfahrung“ von Mastodon auf die Apple Watch mit Zugriff auf eine „endlose Zeitleiste, Trending, Listen, Suche und sogar Nachrichten“. User können mit der App Tröts liken und boosten, Antworten anzeigen und sogar direkt von der Apple Watch aus antworten oder einen neuen Beitrag erstellen.

Wer eine Apple Watch Series 7 oder neuer besitzt, kann auch die eingebaute virtuelle Tastatur verwenden, um neue Beiträge zu erstellen. Stomp bietet auch einfachen Zugriff auf Benachrichtigungen, Erwähnungen und aktuelle Themen. Der erste Eindruck von Stomp auf meiner Apple Watch war sehr positiv – beachten sollte man lediglich, dass einige Features, darunter auch das Verfassen von Mastodon-Beiträgen, Antworten, Direktnachrichten und eine Suche kostenpflichtig sind und einen einmaligen frei wählbaren In-App-Kauf in Höhe von mindestens 2,99 Euro erfordert.