Apple Music: Mehr als 100 Millionen Songs verfügbar

Erinnert ihr euch noch an die Keynote des ersten iPods? Damals hat Steve Jobs stolz verkündet, dass man 1.000 Songs in seine Hosentasche packen kann. 21 Jahre nach der Erfindung des iPods und iTunes bietet Apple nun 100.000 Mal mehr Songs auf seiner Plattform Apple Music.

„Mehr Musik, als man in einem oder mehreren Leben anhören kann. Mehr Musik als jede andere Plattform. Einfach die größte Musiksammlung in jedem Format, die es je gab“, schreibt Apple in einer Pressemitteilung.

Für Apple sind die 100.000 Millionen Songs aber mehr als nur eine immer weiter steigende Zahl. Während in den 1960er Jahren „lediglich“ 5.000 neue Alben pro Jahr erschienen sind, hat mittlerweile jede Künstlerin und jeder Künstler auf der Welt die Möglichkeit, eigene Lieder zu verfassen und sie problemlos auf der ganzen Welt zu veröffentlichen. Heutzutage veröffentlichen mehr als 20.000 Personen jeden Tag neue Songs auf Apple Music.

iPod-Keynote: 1.000 Songs in der Hosentasche