Touch ID Sensor für neue iPhones bleibt sehr unwahrscheinlich

Es gab eine Zeit, da habe ich Touch ID wirklich vermisst. Natürlich zu Beginn der Pandemie, als es noch keine Lösungen wie das Entsperren des iPhones mit der Apple Watch oder die optimierte Face ID Technik beim Tragen einer Maske gab. Mittlerweile klappt das Entsperren mit Maske im Gesicht recht gut. Was meint ihr?

Möglicherweise ist das auch ein Grund, warum Apple das Thema Touch ID unter dem Display nicht mehr so stark zu verfolgen scheint, obwohl die Technik schon getestet wurde. Apple-Experte Mark Gurman hat in seinem neuesten Newsletter mitgeteilt, dass er nicht davon ausgeht, dass Touch ID in naher Zukunft in das iPhone 15 oder andere Top-Modelle zurückkehren wird.

Gurman kann sich lediglich vorstellen, dass das iPhone SE mit Touch ID im Power-Button an der Seite ausgestattet wird, ähnlich wie es beim iPad Air oder iPad mini der Fall ist. Das würde dem Display mehr Platz geben. „Allerdings habe ich bisher nicht gehört, dass das etwas in der Pipeline ist“, schreibt Gurman.

Apple-Event im Oktober weiterhin unwahrscheinlich

Was die nähere Zukunft angeht, rechnet Gurman weiterhin nicht damit, dass Apple in diesem Jahr noch eine Keynote abhalten wird. Stattdessen sollen neue Produkte per Pressemitteilung eingeführt werden.

Zu erwarten ist, dass Apple gleich eine ganze Reihe von Geräten mit einem Prozessor-Upgrade versehen wird: iPad Pro, MacBook Pro und Mac mini. Auch ein kleines Update für den Apple TV steht noch auf der Todo-Liste.