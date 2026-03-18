Boox Go 10.3 (Gen II): Ultradünne 10,3 Zoll-E-Ink-Tablets für mobiles Arbeiten

Der bekannte E-Reader-Hersteller Boox erweitert das eigene Portfolio um die Go 10.3 (Gen II)-Serie und will mit zwei 10,3-Zoll-E-Paper-Tablets Maßstäbe für mobile Produktivität setzen. Die Geräte, das Go 10.3 (Gen II) und das Go 10.3 (Gen II) Lumi, verfügen über ein ultradünnes Design mit nur 4,6 bzw. 4,8 mm Dicke und sind speziell für Menschen konzipiert, die unterwegs arbeiten und dabei maximale Konzentration benötigen. Beide Modelle werden mit einem InkSense Plus-Stift ausgeliefert, der dank 4.096 Druckstufen und Neigungserkennung präzises Schreiben und Zeichnen ermöglicht.

Die Go 10.3 (Gen II)-Serie setzt auf die bewährte E-Ink-Technologie, die durch ihre tintenähnliche Darstellung und außergewöhnliche Klarheit überzeugt, und das selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Während das Standardmodell ohne Frontbeleuchtung auskommt, bietet die Lumi-Version eine einstellbare zweifarbige Frontbeleuchtung, die zwischen kühlen Tageslichttönen und warmem, bernsteinfarbenem Licht wechseln lässt. Beide Geräte verfügen über ein hochauflösendes, monochromes ePaper-Display mit 300 ppi, das speziell für die Lesbarkeit im Freien optimiert ist und so auch unterwegs ein angenehmes Leseerlebnis garantiert.

Mit einer Dicke von nur 4,6 mm (Standardmodell) bzw. 4,8 mm (Lumi-Version) und einem 3700-mAh-Akku vereinen die neuen Tablets ein schlankes Design mit langer Akkulaufzeit. Bei ausgeschaltetem WLAN und Bluetooth halten die Geräte wochenlang mit einer einzigen Ladung durch: Dieser Umstand macht die E-Tablets ideal für Personen, die viel unterwegs sind. Die kompakte Größe ermöglicht einen mobilen Arbeitsstil, ohne dabei Kompromisse bei der Akkuleistung einzugehen.

Digitale Werkzeuge für effizientes Arbeiten

Die Go 10.3 (Gen II)-Serie wird mit dem InkSense Plus-Stift ausgeliefert, der nicht nur präzises Schreiben und Zeichnen ermöglicht, sondern auch Funktionen wie Lasso, Einfügen, Konturen und Tags unterstützt. Diese Tools erleichtern das Organisieren von handschriftlichen Notizen, Skizzen und Brainstorming-Sitzungen. Zudem läuft das System auf Android 15, das dank eines verbesserten Octa-Core-Prozessors für flüssiges Multitasking und hohe App-Leistung bei gleichzeitig augenschonender, ablenkungsreduzierter Oberfläche sorgen will.

Die neuen Tablets bieten 64 GB Speicherplatz und unterstützen 26 digitale Dateiformate, so dass die Nutzer und Nutzerinnen umfangreiche Dokumentbibliotheken mit sich führen können. Die integrierte NeoReader-App ermöglicht zudem anpassbare Lese- und Anmerkungsfunktionen für digitale Bücher. Mit Fokus auf Produktivität und Benutzerfreundlichkeit richtet sich die Go 10.3 (Gen II)-Serie an alle, die Wert auf eine effiziente Arbeitsweise legen, ob im Büro, Café oder unterwegs.

Für mehr Work-Life-Balance und weniger Augenbelastung

Die Go 10.3 (Gen II)-Serie ist speziell für mobil arbeitende Personen entwickelt worden, die Wert auf eine gute Work-Life-Balance und eine reduzierte Augenbelastung legen. Die Kombination aus guter Sichtbarkeit bei Sonnenlicht, ultradünnem Design und speziellen Funktionen macht die Tablets zu einem idealen Begleiter für alle, die viel unterwegs sind. Sie dienen nicht nur als Werkzeug für die Arbeit, sondern auch als Mittel gegen Burnout und ermöglichen nahtloses Arbeiten an jedem Ort.

Die beiden neuen Modelle sind unter anderem im offiziellen BOOX-Shop erhältlich. Das Go 10.3 (Gen II) Lumi mit Frontlicht ist für 449,99 Euro gelistet, während das Standardmodell ohne Frontbeleuchtung 419,99 Euro kostet. Die Variante mit Frontlicht ist im europäischen Boox-Webshop bereits zu haben, das Modell ohne Frontbeleuchtung wird in Kürze folgen.