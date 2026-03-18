Logitech ERGO K860: Ergonomische Tastatur nach 1 Jahr Stresstest

Damit ich noch lange Texte tippen kann, habe ich vor ein paar Jahren den Umstieg auf die ergonomischen Eingabeprodukte von Logitech vollzogen. Als Maus kommt bei mir die Logitech Lift zum Einsatz und als Tastatur die Logitech ERGO K860. Doch wie fällt mein Fazit nach einem Jahr Tippen aus?

Klar ist: Wer von einer normalen Tastatur auf die Logitech ERGO K860 umsteigt, muss sich umgewöhnen, da die Tasten in zwei Blöcken angeordnet sind. Das „Wellen-Design“ sorgt für eine ergonomischere Ablage der Arme und Hände, außerdem tippe ich auf der Tastatur viel ruhiger, da sich meine Hände deutlich weniger bewegen.

Im Gegensatz zu einer normalen Tastatur, die sich hinten aufstellen lässt, verfügt die Logitech ERGO K860 über ausklappbare Füße auf der Vorderseite, um die Tastatur um -4 oder -7 Grad aufstellen zu können. Das entlastet das Handgelenk, da es sich höher platzieren lässt.

Mit dem Tippgefühl bin ich auch nach mehr als 12 Monaten zufrieden. Da ich unterwegs mein MacBook Pro nutze, fällt mir persönlich der Umstieg zur normalen Tastatur ziemlich leicht. Natürlich ist die Anordnung der Tasten unterschiedlich, allerdings habe ich mich an die Unterschiede gewöhnt und treffe auf Anhieb alle Buchstaben.

Logitech ERGO K860 weist Abnutzungserscheinungen auf

Während ich beim MacBook niemals auf eine Tastaturbeleuchtung verzichten möchte, habe ich beleuchtete Tasten bei der ERGO K860 nicht vermisst. Da die Tastatur bei mir ohnehin nur im Büro zum Einsatz kommt und ich vorwiegend zu Zeiten arbeite, an denen genügend Licht durch die Fenster fällt, kann ich auf die Beleuchtung gut verzichten.

Allerdings fällt auf, dass einige Tasten deutlich stärker abgenutzt sind als andere. Die Buchstaben „A“ und „S“ sind gar nicht mehr zu erkennen, während sich die Buchstaben „D“ und „F“ langsam verabschieden. Obwohl ich kein 10-Finger-Tippen gelernt habe, stört mich das nicht, weil ich die Tasten dennoch blind treffe. Nach rund einem Jahr kann man das verschmerzen.

Die Akkulaufzeit ist unglaublich lang

Vor- oder Nachteil? Die Logitech ERGO K860 setzt auf Batterien statt auf einen integrierten Akku. Da die Laufzeit mit zwei kleinen AAA-Batterien bis zu 24 Monate beträgt, komme ich mit austauschbaren Batterien gut klar. Ich jedenfalls habe mir in den ersten 12 Monaten Nutzung keine Gedanken um die Batterien gemacht und musste sie auch noch nicht tauschen. Die lange Laufzeit rührt natürlich auch daher, dass es keine beleuchteten Tasten gibt.

Die Ablage für die Handgelenke ist immer noch angenehm und weist nur kleine Veränderungen auf. Dort, wo Kontakt besteht, sieht man leichte Abnutzungen, die im Vergleich zu den Mäusen von Logitech aber kaum der Rede wert sind. Es hilft natürlich, wenn man die Tastatur regelmäßig reinigt, aber ganz ehrlich: Das habe ich genau einmal für die Fotos in diesem Beitrag gemacht.

Logitech ERGO K860 ist eine große Tastatur

Aufgrund des ergonomischen Layouts ist die Tastatur größer als herkömmliche Varianten, zudem sind noch Pfeiltasten sowie ein Ziffernblock mit dabei. Den Ziffernblock nutze ich tatsächlich ziemlich häufig, die zahlreichen Funktionstasten hingegen weniger.

In der zugehörigen Logitech Options+ App lassen sich einzelne Tasten anders belegen, wobei der Aufdruck der Taste selbst natürlich gleich bleibt.

Mein Fazit: Ich tippe gerne auf der Logitech ERGO K860

Nach über einem Jahr im Einsatz zeigt die Logitech ERGO K860, dass ergonomisches Tippen im Alltag wirklich einen Unterschied machen kann. Gleichzeitig erfordert die Umstellung Geduld, weil das geteilte Layout zunächst ungewohnt wirkt.

Das geschwungene Design entlastet Hände und Arme spürbar, weshalb längere Tipp-Sessions deutlich angenehmer werden. Zudem sorgt die negative Neigung dafür, dass die Handgelenke natürlicher positioniert sind.

Das Tippgefühl bleibt auch nach Monaten konstant gut, während der Wechsel zurück auf normale Tastaturen überraschend problemlos funktioniert. Dennoch zeigt sich im Alltag, dass einige Tasten schneller abnutzen, was optisch auffällt, die Nutzung jedoch kaum beeinträchtigt.

Die integrierte Handballenauflage bleibt komfortabel, obwohl sich mit der Zeit leichte Gebrauchsspuren zeigen. Gleichzeitig fällt die große Bauweise auf, die zwar Platz benötigt, dafür aber einen vollwertigen Ziffernblock bietet.

Unterm Strich überzeugt die Logitech ERGO K860, weil sie Komfort, Ergonomie und Ausdauer sinnvoll kombiniert, auch wenn kleine Schwächen vorhanden sind.