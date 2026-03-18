Google Maps soll verbesserte ÖPNV-Echtzeitdaten bekommen

Während ich bei mir in der Heimat auf eine App eines lokalen Anbieters setze, um Verbindungen mit dem Bus oder der Straßenbahn abzurufen, wähle ich in fremden Städten einen ziemlich bequemen Weg: Google Maps. Auch ihr habt die Karten-App sicherlich schon mal dazu genutzt, um mit dem Nahverkehr von A nach B zu gelangen. Bald soll das noch besser klappen.

Nachdem es bereits in der Vergangenheit Zusammenarbeiten gab, hat Google nun eine konkrete Vereinbarung mit der Connect Fahrplanauskunft GmbH getroffen. Das deutsche Unternehmen wird Google deutschlandweit Nahverkehr-Echtzeitdaten über die Plattform DELFI-Realtime bereitstellen.

„Die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Echtzeitdaten für Deutschland ist ein wichtiger Schritt, um die Sichtbarkeit des öffentlichen Nahverkehrs zu erhöhen. Die Kooperation unterstützt uns dabei, mehr Planungssicherheit für die ÖPNV-Angebote auf Google Maps zu schaffen und unseren Nutzerinnen und Nutzern damit einen hilfreichen und zuverlässigen Service anbieten zu können“, sagt eine Sprecherin von Google über die neue Kooperation.

Für uns dürfte das in Zukunft bedeuten: Google Maps liefert noch genauere Daten darüber, wann der nächste Bus oder die nächste Straßenbahn denn nun kommt. Ab wann genau die neuen Daten in Google Maps eingebunden werden, geht aus der aktuellen Pressemitteilung der Connect Fahrplanauskunft GmbH leider nicht hervor.

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche App ihr nutzt, um in eurer Region mit dem öffentlichen Personennahverkehr durch die Gegend zu fahren. Für das Ruhrgebiet kann ich die App der Essener Ruhrbahn empfehlen. Hier gibt es einige spannende Features, im Stadtgebiet selbst sogar eine ziemlich coole Live-Karte mit den aktuellen Positionen aller Busse und Bahnen. Leider ist diese Funktion nur in Essen verfügbar – und nicht in umliegenden Städten wie etwa meinem Bochum.