iOS 26.3 und mehr: Apples Februar-Fahrplan im Überblick

Der Jahresstart für Apple ist durchaus spannend, denn es gibt nicht nur eine neue AirTag-Generation, sondern auch ein neues Kreativ-Abo, das auf den Namen „Apple Creator Studio“ hört. Der Februar ist angebrochen und dieser soll laut den neusten Entwicklungen nicht weniger interessant sein. Folgend findet ihr die Neuheiten von Apple, die im Februar erwartet werden.

iOS 26.3: Ein eher kleines Update

Aktuell noch in der Beta-Phase, soll die Veröffentlichung für alle in der ersten Februarhälfte erfolgen. Bereits nächste Woche könnte der Release-Candidate für Entwickler erscheinen, also die finale-Beta Version vor der Freigabe für die Öffentlichkeit.

Inhaltlich bleibt das Update überschaubar, allerdings bringt iOS 26.3 einige praktische Verbesserungen mit, darunter ein neues Werkzeug für den Wechsel von iOS zu Android, eine erweiterte Weiterleitung von Benachrichtigungen sowie eine schnelle Nahbereichskopplung für Zubehör von Drittanbietern – ähnlich wie man es von AirPods kennt. Auch Mobilfunkanbieter profitieren, da Apple offenbar die technische Basis für Ende-zu-Ende-verschlüsseltes RCS-Messaging vorbereitet.

Darüber hinaus plant Apple offenbar die Einführung eines neuen MacBook Pro. Neue Modelle mit M5 Pro und M5 Max Chips stehen vor der Tür – ein Start könnte schon sehr bald folgen.

KI-Siri als Beta-Test

Deutlich spannender wird es bei Siri. Laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman plant Apple, in der zweiten Februarhälfte erstmals eine personalisierte Siri-Version vorzustellen, die auf Google Gemini basiert.

Diese neue Siri ist Teil von iOS 26.4, dessen Beta-Version im Februar starten soll. Der finale Release wird derzeit für März oder Anfang April erwartet. Nach aktuellem Stand wird die neue Siri allerdings nur auf leistungsstärkeren Geräten laufen: konkret auf einem iPhone 15 Pro oder neuer.

Siri soll persönlicher und kontextbewusster sein

Apple hatte die überarbeitete Siri bereits auf der WWDC 2024 angekündigt, musste den Start jedoch mehrfach verschieben. Ziel ist ein Assistent, der deutlich besser mit persönlichem Kontext umgehen kann. Dazu gehört unter anderem der Zugriff auf persönliche Daten sowie auf Bildschirminhalte, um Aufgaben intelligenter zu erledigen.

Weitere wichtige Apple-Termine im Februar

Neben Software-Updates gibt es im Februar noch einige feste Termine, die Apple-Fans im Blick behalten sollten: