CarPlay Ultra kommt dieses Jahr in ein südkoreanisches Auto

Der Traum von CarPlay Ultra ist für viele von uns bisher noch ziemlich weit entfernt. Bisher gibt es das beeindruckende CarPlay, das die komplette Fahrzeugsteuerung übernehmen kann, nur in einigen Fahrzeugen des britischen Sportwagenherstellers Aston Martin. Doch daran soll sich in diesem Jahr etwas ändern.

Nachdem vor einiger Zeit bereits das bekannte Auto-Magazin Top Gear berichtet hat, dass der Hyundai Ioniq 3 mit CarPlay ausgestattet wird, mischt sich nun auch Apple-Guru Mark Gurman ein. Ihm wurde zugetragen, dass CarPlay Ultra „mindestens in ein neues Hyundai/Kia-Modell in der zweiten Hälfte dieses Jahres“ kommen wird.

Ob es tatsächlich der Hyundai Ioniq 3 und/oder eine Neuerscheinung von Kia wird, das dürften wir im April erfahren. Dann zumindest steht die offizielle Präsentation bei Hyundai auf dem Programm. Der Marktstart der neuen Fahrzeuge dürfte allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

Updates zu CarPlay in Fahrzeugen von Tesla

Mark Gurman hat zudem Updates rund um die mögliche Integration von CarPlay in Tesla-Fahrzeuge. Bereits im November hatte er berichtet, dass Tesla an einer Einbindung des Apple-Systems arbeitet. Laut seinen Informationen arbeitet Tesla weiter daran und wir sollten schon bald neue Details erwarten können.

Allerdings wird Tesla nicht auf CarPlay Ultra, sondern nur auf das normale CarPlay setzen. Im vertikal angeordneten XXL-Bildschirm soll CarPlay laut ersten Berichten in einem separaten Fenster laufen. Anders als bei bekannten Lösungen wird Apple hier also nicht den kompletten Bildschirm einnehmen.

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob euer Auto auch mit CarPlay ausgestattet ist. Ich bin bereits seit fast 10 Jahren damit unterwegs, erst in einem Seat Leon, dann in einem Skoda Octavia und jetzt im Hyundai Kona. Wie sieht es bei euch aus?