Hyundai IONIQ 3 kommt 2026 mit CarPlay Ultra

Während sich die drei großen Automobilhersteller BMW, Audi und Mercedes-Benz gegen CarPlay Ultra ausgesprochen haben, wird die Konkurrenz aus Übersee das neue Feature adaptieren. Hyundais nächstes Elektroauto, der IONIQ 3, bekommt laut Top Gear das Upgrade spendiert. Das berichtet der Auto-Experte Paul Horrell.

CarPlay Ultra kommt in den Hyundai IONIQ 3

Laut Horrell wird der IONIQ 3 stark digital ausgerichtet sein. Wer will, kann das Infotainmentsystem mit Apples CarPlay Ultra nutzen. Selbst ohne Apple-Oberfläche gibt es aber mehr Personalisierungsoptionen beim Design. Neue, synthetische EV-Soundeffekte sorgen für ein futuristisches Fahrgefühl.

Vorstellung auf der IAA

Hyundai wird den IONIQ 3 erstmals auf der IAA Mobility in München zeigen, die am 9. September startet. Der kompakte Stromer soll eine günstigere Alternative zu IONIQ 5 und 6 werden und eine Reichweite von bis 600 Kilometer bieten. Der Marktstart ist für die erste Hälfte 2026 geplant.

Was kann CarPlay Ultra?

CarPlay Ultra wurde im Mai 2025 offiziell als große Weiterentwicklung des klassischen CarPlay vorgestellt, das Apple bereits 2022 angekündigt hatte. Bislang ist es nur in neuen Aston Martin-Modellen in den USA und Kanada im Einsatz. Apple bestätigte jedoch, dass viele weitere Hersteller an der Integration arbeiten, darunter auch Hyundai, Kia und Genesis.

Das System bringt eine tiefgreifende Integration ins Fahrzeug: Kombiinstrument, Radio, Klima – alles lässt sich über die Apple-Oberfläche steuern. Es gibt anpassbare Widgets, voreingestellte Design-Themes und eine Oberfläche, die an jedes Fahrzeugmodell und die Markenidentität angepasst ist. Das iPhone liefert App-Inhalte, während das Auto selbst fahrzeugbezogene Infos wie Geschwindigkeit oder Reifendruck beisteuert.

Ob CarPlay Ultra bis dahin auch für Deutschland freigegeben ist, bleibt abzuwarten.