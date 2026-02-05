Apple TV: Diese neuen Serien und Filme kommen 2026

Der früher noch als Apple TV+ bekannte Streaming-Dienst aus Cupertino hat in dieser Woche bekanntgegeben, auf welche Inhalte wir uns in diesem Jahr noch freuen dürfen. Mit dabei sind nicht nur neue Staffeln für Erfolgsserien wie Ted Lasso oder For All Mankind, sondern auch einige neue Serien und Filme. Wir wollen euch einen kleinen Überblick verschaffen.

Apple TV kostet derzeit 9,99 Euro im Monat und anders als beispielsweise bei Netflix gibt es keine unterschiedlichen Pakete. Alternativ könnt ihr Apple TV im Rahmen von Apple One abonnieren, hier bekommt ihr ab 19,95 Euro unter anderem noch 50 GB iCloud-Speicher sowie Zugriff auf Apple Music und Apple Arcade.

Nach der ersten Staffel von Pluribus schaue ich aktuell die zweite Staffel von Hijack. Nach den ersten großen Fragezeichen dreht sich dort gerade alles um 180 Grad und die Spannung steigt. Ich bin gespannt, wie die Entführung dieses Mal zu Ende geht.

Diese Serien und Filme erscheinen 2026 bei Apple TV

Das sind alle neuen Serien bei Apple TV in 2026:

Imperfect Women, ab 18. März

Margo’s Got Money Troubles, ab 15. April

Widow’s Bay, ab 29. April

Maximum Pleasure Guaranteed, ab 20. Mai

Cape Fear, ab 5. Juni

Lucky, ab 15. Juli

Diese Filme sollen 2026 auf Apple TV erscheinen:

Eternity, 13. Februar

Outcome, 10. April

The Dink, 24. Juli

Mayday, 4. September

Matchbox: The Movie, 9. Oktober

Way of the Warrior Kid, 20. September

Einige Highlights im Überblick

Imperfect Women ist ein intensiver Psychothriller über drei Frauen, deren jahrzehntelange Freundschaft durch ein schockierendes Verbrechen auseinanderzubrechen droht. Im Verlauf der Ermittlungen kommen alte Schuldgefühle, Verrat und verdrängte Wahrheiten ans Licht – und es zeigt sich, dass selbst enge Bindungen trügerisch sein können. Die Serie basiert auf dem Roman von Araminta Hall und wurde von Annie Weisman für Apple TV entwickelt. In den Hauptrollen und auch als Produzentinnen wirken Elisabeth Moss und Kerry Washington mit.

Outcome ist eine düstere Komödie über den Hollywood-Star Reef Hawk (Keanu Reeves), dessen Leben aus den Fugen gerät, als er mit einem mysteriösen Video erpresst wird, das seine Karriere zerstören könnte. Mit Hilfe seiner besten Freunde Kyle (Cameron Diaz) und Xander (Matt Bomer) sowie seines Krisenanwalts Ira (Jonah Hill) begibt sich Reef auf eine selbstreflektierende Reise, um alte Fehler wiedergutzumachen und den Erpresser zu finden. Die Serie kombiniert Humor, Nostalgie und persönliche Erkenntnis, während Reef sich seiner Vergangenheit stellt, um seine Zukunft zu retten.

Maximum Pleasure Guaranteed ist eine düster-komische Serie über die frisch geschiedene Mutter Paula (Tatiana Maslany), die in ein gefährliches Netz aus Erpressung, Mord und Jugendfußball gerät. Als sie glaubt, einen Mord beobachtet zu haben, beginnt sie trotz Sorgerechtsstreit und Identitätskrise ihre eigene Untersuchung, die ein größeres Komplott aufdecken und ihr helfen könnte, Familie und Selbstgefühl wiederzufinden.

Mayday ist eine actionreiche Buddy-Komödie mit Ryan Reynolds und Kenneth Branagh, die das klassische Spionage-Genre auf den Kopf stellt. Als der US-Navy-Pilot Troy „Assassin“ Kelly (Reynolds) während des Kalten Krieges auf einer geheimen Mission in Russland strandet, trifft er auf den ehemaligen KGB-Agenten Nikolai Ustinov (Branagh). Aus der zunächst unwahrscheinlichen Allianz entsteht eine Rettungsmission voller Spannung, Humor und überraschender Freundschaft.