Spotify: Songtexte werden im Offline-Modus gespeichert

Habt ihr euch auch schon mal dabei ertappt, wie ihr beim Musikhören mit Spotify (App Store-Link) den Songtext geöffnet und lautstark mitgesungen habt? Wir haben gute Nachrichten für euch und alle Mitreisenden: Das ist jetzt auch im Flugmodus möglich.

Wenn ihr eure favorisierten Songs zur Offline-Wiedergabe speichert, lädt Spotify jetzt auch die Songtexte direkt mit. Bisher war für die Anzeige der Lyrics während der Wiedergabe eine Datenverbindung notwendig. Dieses Feature wird nach und nach für alle Premium-Accounts von Spotify ausgerollt.

Songtext-Übersetzungen jetzt weltweit in Spotify verfügbar

Ein weiteres spannendes Feature sind die Übersetzungen von Songtexten. Bisher waren diese nur in rund 25 Ländern verfügbar, jetzt rollt Spotify das Feature weltweit aus. Diese Funktion ist übrigens auch für kostenlose Spotify-Accounts verfügbar.

Bei Songs mit verfügbaren Übersetzungen kannst du auf das Übersetzungssymbol in der Liedtextkarte tippen, um die Übersetzung unter dem Originaltext anzuzeigen. Die Übersetzung richtet sich nach der Sprache deines Geräts, und du kannst jederzeit wieder zum Originaltext wechseln.

Lyrics werden noch prominenter platziert

Darüber hinaus werden die Songtexte jetzt prominenter platziert. Nach erfolgreichen Tests will Spotify sie unter dem Album-Cover und der Wiedergabesteuerung platzieren, so dass die aktuelle Zeile stets sichtbar ist. Auch diese Funktion wird aktuell ausgerollt, es kann also durchaus noch einige Tage oder Wochen dauern, bis ihr die Änderungen zu sehen bekommt. Sollte euch die neue Darstellung nicht gefallen, könnt ihr in der Wiedergabeansicht oben rechts auf die drei Punkte tippen und die Lyrics dort einfach deaktivieren.

„Wir glauben, dass du deinen Lieblingskünstlern und ihrer Musik näher kommst, wenn du dich mit den Texten beschäftigst. Diese Updates sollen diese Verbindung einfacher und nahtloser als je zuvor machen“, heißt es von Spotify.