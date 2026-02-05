iOS 26.3 verrät neue M5-Chips

Apple hat mit der Release Candidate von iOS 26.3 mehr preisgegeben als geplant, denn im Systemcode tauchen Hinweise auf bislang unbekannte Chips der M5-Familie auf, wodurch neue Spekulationen rund um kommende Macs Fahrt aufnehmen.

Zwei neue Chip-Kennungen sorgen für Aufsehen

Konkret finden sich im Code zwei neue SoCs mit den Bezeichnungen T6051 und T6052, wobei ihnen die Plattformnamen H17C und H17D zugeordnet sind. Die Zahl 17 ist dabei kein Zufall, denn sie gilt intern als Referenz für Apples kommende M5-Generation.

Ein Blick auf Apples bisherige Chip-Systematik hilft bei der Einordnung, weil der Buchstabe C traditionell für Max-Chips steht, während D seit Jahren für Ultra-Varianten verwendet wird. Daraus ergibt sich ein recht klares Bild, nämlich ein M5 Max (H17C) und ein M5 Ultra (H17D).

Der M5 Pro fehlt

Auffällig ist jedoch, dass eine erwartete Kennung für den M5 Pro fehlt, denn normalerweise würde ein Chip mit der Bezeichnung H17S im Code auftauchen. Dass dieser bislang nicht vorhanden ist, sorgt für Verwirrung, weil Apple neue MacBook Pro-Modelle üblicherweise mit Pro- und Max-Chips aktualisiert.

Drei mögliche Erklärungen stehen im Raum

Aktuell lassen sich mehrere Szenarien ableiten, denn entweder existiert der M5 Pro bereits und wurde schlicht noch nicht in iOS 26.3 integriert, oder Apple verändert erstmals seine interne Nummerierung. Alternativ könnte Apple auch an MacBook Pro-Modellen arbeiten, die direkt mit M5 Max und sogar M5 Ultra erscheinen, was bislang jedoch untypisch wäre.

Neue Macs könnten schon bald folgen

Die Chip-Hinweise kommen nicht zufällig, denn Gerüchte sprechen seit Wochen von neuen MacBook Pro-Modellen mit leistungsstärkeren M5-Varianten. Gleichzeitig soll Apple an einem Mac Studio mit M5 Ultra-Chip arbeiten, auch wenn ein konkreter Veröffentlichungstermin bislang fehlt.

Dass iOS-Versionen kommende Hardware verraten, ist keine Premiere, denn Apple hinterlegt neue Plattformen oft frühzeitig im Systemcode. Deshalb gilt iOS 26.3 als weiterer Hinweis darauf, dass die M5-Generation kurz vor ihrem öffentlichen Debüt stehen könnte.