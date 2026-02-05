SoloSafe: Kostenlose App fragt täglich, ob man am Leben ist

Wer ohne weitere Personen im Haushalt allein lebt, hat viele Freiheiten. Auf der anderen Seite fragt man sich möglicherweise, wer einem schnell zur Hilfe kommen kann, wenn etwas passieren sollte. Ein unglücklicher Sturz auf gerade frisch gewischtem Boden, ein medizinischer Notfall – wie lange würde es dauern, ehe eine nahestehende Person nach dem Rechten sieht?

Diese Gedanken hat sich auch der iOS-Entwickler Shahzaib Ali gemacht und kurzerhand die kleine App SoloSafe für iPhones und iPads kreiert. „Ich habe SoloSafe entwickelt, nachdem mir bewusst wurde, wie lange es dauern kann, bis jemand bemerkt, wenn einem alleinlebenden Menschen etwas zugestoßen ist“, so die Aussage Alis in seiner App-Vorstellung bei Reddit.

Das Konzept von SoloSafe ist denkbar einfach: Eine tägliche Erinnerung der App fragt den Nutzer bzw. die Nutzerin, „Geht es dir gut?“, was man mit einem „Ja“ in der App bestätigen kann. Wenn nicht geantwortet wird, werden die hinterlegten Notfallkontakte automatisch per E-Mail-Adresse benachrichtigt.

„Ein Fingertipp pro Tag könnte dein Leben retten“

SoloSafe verzichtet auf Abonnements, Werbung und ist kostenlos nutzbar. Wer statt einem bis zu drei Notfallkontakte angeben möchte, kann einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 1,99 Euro tätigen. Laut Entwicklerangaben soll sie sich perfekt für Alleinlebende, ältere Familienmitglieder, Studierende, die nicht zu Hause wohnen, oder alle, die sich ein zusätzliches Sicherheitsnetz wünschen, eignen. „Ein Fingertipp pro Tag könnte dein Leben retten“, berichtet Shahzaib Ali.

SoloSafe (App Store-Link) steht im deutschen App Store als Gratis-App für iPhones und iPads zum Download bereit und benötigt zur Installation auf dem Gerät mindestens iOS 17.6 oder neuer. Zudem hat man für die auch in deutscher Sprache nutzbare Anwendung rund 18 MB an freiem Speicherplatz bereitzustellen.