Ted Lasso: Dreharbeiten zur vierten Staffel der Apple TV+ Serie gestartet

Bereits die ersten drei Staffeln der Sport-Comedy-Serie Ted Lasso bei Apple TV+ entwickelten sich zu einem großen Erfolg. Neben hohen Einschaltquoten konnte die Eigenproduktion von Apple auch bei Preisverleihungen wie den Emmys überzeugen und gewann im Verlauf der Jahre einige prestigeträchtige Awards.

All Ted Lasso-Fans können sich nun auf eine baldige Fortsetzung ihrer Lieblingsserie um den schnauzbärtigen Fussballtrainer Ted und sein Gefolge freuen. Wie unter anderem auch Apple-CEO Tim Cook selbst bei X in einem Beitrag mitteilte, sind die Dreharbeiten der mittlerweile vierten Staffel von Ted Lasso im US-amerikanischen Kansas City gestartet.

Der Star der Serie, Jason Sudeikis, hatte schon im März dieses Jahres bestätigt, dass es eine vierte Staffel von Ted Lasso geben werde. Der Darsteller der Ted Lasso-Figur berichtete, dass es sowohl eine neue Handlung, als auch neue Charaktere geben werde. Die vierte Staffel wird anders als die drei bisherigen nicht in Großbritannien, sondern in den USA spielen. Dort wird die Titelfigur Ted Lasso eine Frauen-Fussballmannschaft trainieren.

Die dritte Staffel von Ted Lasso erschien im März 2023 bei Apples eigenem Videostreaming-Dienst Apple TV+, so dass zwischen dem Release der dritten und vierten Staffel nun bereits rund zwei Jahre liegen. Es bleibt abzuwarten, wann genau die vierte Staffel der Serie ihren Weg zu Apple TV+ finden wird. Geht man davon aus, dass die Dreharbeiten rund ein halbes Jahr andauern, und danach noch drei Monate Postproduktion anstehen, könnte eine Veröffentlichung der vierten Staffel von Ted Lasso im Frühjahr 2026 realistisch erscheinen.

In der bislang letzten dritten Staffel sah alles nach einem endgültigen Finale der Serie aus, als Ted Lasso nach jahrelanger Arbeit mit einem Premier League-Fußballteam in seine US-Heimat nach Kansas zurückkehrte. Auf dem von Tim Cook geteilten Foto sind die Hauptcharaktere Jason Sudeikis (Ted Lasso), Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Jeremy Swift (Leslie Higgins) und Juno Temple (Keeley Jones) zu sehen. Bislang ist nicht bekannt, welche weiteren Charaktere in der vierten Staffel zurückkehren werden. Alle Infos zur Ted Lasso-Serie finden sich auf der Produktseite bei Apple TV+.