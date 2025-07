Lidl Plus App: Digitaler Pfandbon ab 4. August für alle

Lidl macht einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und Nachhaltigkeit, denn ab dem 4. August können Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland ihren Pfandbon digital über die Lidl Plus App (App Store-Link) speichern und einlösen. Damit ist Lidl der erste Lebensmitteleinzelhändler hierzulande, der den digitalen Pfandbon flächendeckend in allen Filialen anbietet.

Verzicht auf Papierbons ist gut für die Umwelt

Die neue Funktion bringt gleich mehrere Vorteile mit sich: Durch den Verzicht auf Papierbons wird aktiv Ressourcenverbrauch reduziert, was ein klarer Pluspunkt für die Umwelt ist. Gleichzeitig bietet die Lidl Plus App eine praktische Übersicht über alle verfügbaren und bereits eingelösten Pfandbons. So behält man jederzeit den Überblick und muss sich keine Sorgen mehr um verlorene oder vergessene Bons machen.

Sobald die Lidl Plus Karte an der Kasse gescannt wird, wird der digitale Bon automatisch eingelöst – es sei denn, man deaktiviert ihn zuvor manuell.

Digital oder Papier? Ihr habt die Wahl

Wer lieber weiterhin einen klassischen Papierbon haben möchte, kann sich auch dafür entscheiden. Sowohl digitale als auch gedruckte Bons können in jeder Lidl-Filiale deutschlandweit eingelöst werden.

„Wir lassen unseren Kunden die Wahl, für welche Variante sie sich entscheiden. Gleichzeitig setzen wir mit dem digitalen Pfandbon ein starkes Zeichen für eine kundenfreundliche Digitalisierung und nachhaltige Prozesse im Lebensmitteleinzelhandel. Die Einführung zielt darauf ab, das Einkaufserlebnis weiter zu verbessern und ökologische Verantwortung zu übernehmen“, erklärt Florian Späth.

Digitale Kassenbons gibt es schon seit 2019

Bevor die Funktion nun bundesweit ausgerollt wurde, hat Lidl den digitalen Pfandbon in ausgewählten Filialen erfolgreich getestet. Der digitale Kassenbon ist Lidl Plus Nutzern bereits seit 2019 bekannt – nun folgt mit dem digitalen Pfandbon die nächste praktische Erweiterung.

Foto: Lidl.