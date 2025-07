UniFi PoE Audio Port: Neues Netzwerkgerät macht Audiogeräte Streaming-fähig

Wer zuhause über ein klassisches Audio-Setup mit Aktivlautsprechern und Verstärker verfügt, hat oft keine Möglichkeit, moderne Streaming-Optionen wie Apples AirPlay oder Spotify Connect nutzen zu können. Der Hersteller Ubiquiti, bekannt für die eigenen Router- und Netzwerk-Geräte, hat nun mit dem PoE Audio Port ein neues Produkt vorgestellt, das eine Verbindung zwischen klassischen Audiogeräten und modernen Streaminglösungen bieten soll.

Der neue PoE Audio Port von Ubiquiti unterscheidet sich vom bereits vorhandenen PowerAmp, der über einen integrierten Verstärker verfügt und daher auch passive Lautsprecher ansprechen kann. Die Neuerscheinung richtet sich an Nutzer und Nutzerinnen, die bereits über aktive Lautsprecher, klassische Verstärker oder andere analoge Quellen wie CD-Player und Plattenspieler verfügen.

Mit Maßen von 10,9 x 10,9 x 4,1 cm ist der UniFi PoE Audio Port nur in etwa so groß wie ein aktuelles Apple TV und kann sowohl per LAN als auch über WLAN ins eigene Netzwerk eingebunden werden. Auf der Rückseite des Geräts gibt es verschiedene Eingänge wie RCA (Cinch), HDMI mit eARC, einen optischen Digitaleingang und einen USB-C-Port. Im Hinblick auf die Ausgänge versteht sich der PoE Audio Port mit RCA, digital optisch und USB-C, letztere dient der Signalübertragung. Das Gerät kann entweder über PoE (Power over Ethernet) oder auch klassisch mit einem Netzteil mit Strom versorgt werden.

Die Steuerung des PoE Audio Ports erfolgt im Anschluss an die Installation über die hauseigene UniFi Play-App (App Store-Link), die gratis für iOS und Android verfügbar ist und keine weiteren Bridges oder Steuerzentralen notwendig macht. Über gängige Streamingprotokolle wie AirPlay oder Spotify Connect können dann Audioinhalte über die vorhandenen Geräte auch in einer Multiroom-Umgebung genutzt werden.

Ubiquiti ermöglicht es außerdem, mehrere PoE Audio Ports oder auch die separat erhältlichen PowerAmps zusammenzuschließen. Insgesamt können auf diesem Weg bis zu 32 Geräte in einer Umgebung genutzt werden. Der neue UniFi PoE Audio Port von Ubiquiti ist in den beiden Farben Schwarz und Weiß erhältlich und kann zu einem Preis von etwa 213 Euro inkl. MwSt. ab sofort im Webshop des Herstellers bestellt werden.