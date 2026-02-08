Während viele wirklich empfehlenswerte Saug- und Wischroboter erst jenseits der 1.000-Euro-Marke starten, ist der Dreame mit dem L10s Ultra Gen 3 eine deutlich günstigere Alternative, die oftmals völlig ausreichend aus. Und obwohl die offizielle Preisempfehlung bei 599 Euro liegt, fällt der Preis dank MediaMarkt erstmals auf nur 385,72 Euro (zum Angebot) – günstiger gab es dieses Modell noch nie! Genau deshalb wirkt das Gesamtpaket auf den ersten Blick fast zu gut, um wahr zu sein.

Starke Saugleistung für eine zuverlässige Reinigung

Obwohl der Dreame L10s Ultra Gen 3 preislich klar unter vielen Premium-Modellen liegt, liefert er dennoch eine Saugleistung von bis zu 25.000 Pascal. Zwar erreichen aktuelle Topmodelle mittlerweile die 30.000-Pascal-Marke, allerdings galt dieser Wert noch vor kurzer Zeit als absolute Spitzenklasse. Und genau deshalb ist die Leistung für normale Haushalte mehr als ausreichend.

Während viele Roboter an Rändern schwächeln, setzt Dreame beim L10s Ultra Gen 3 bewusst auf bessere Kantenreinigung. So fährt die Seitenbürste automatisch aus, wodurch Ecken vollständig erfasst werden, während die MopExtend RoboSwing-Technologie die Wischpads um bis zu vier Zentimeter nach außen bewegt. Zusätzlich sorgt die neue SideReach-Vacuuming-Funktion dafür, dass Schmutz gezielt entlang von Möbeln und Sockelleisten aufgenommen wird.

Selbstreinigung im Dock erspart Arbeit

Während einfache Stationen nur laden, übernimmt das Dock des L10s Ultra Gen 3 gleich mehrere Aufgaben. So wird der Staub automatisch in einen 3,2-Liter-Beutel entleert, was laut Hersteller für bis zu 100 Tage Ruhe sorgen kann. Gleichzeitig reinigt das System die Wischpads selbstständig und trocknet sie mit Heißluft. Darüber hinaus wird auch die Reinigungslösung automatisch dosiert, während optional sogar eine feste Wasseranbindung möglich ist.

Wenn der Roboter Teppiche erkennt, hebt der Roboter die Wischpads um 19,5 Millimeter an, sodass nichts nass wird. Gleichzeitig lassen sich in der App No-Go-Zonen, mehrere Etagenkarten sowie Zeitpläne anlegen.

Fazit: Viel Technik für erstaunlich wenig Geld

Obwohl der Dreame L10s Ultra Gen 3 deutlich günstiger ist als viele Konkurrenzmodelle, bietet er dennoch eine Ausstattung, die im Alltag kaum Wünsche offen lässt. Und gerade weil Saugleistung, Dock, Navigation und Komfortfunktionen stimmig zusammenspielen, wirkt der aktuelle Preis von 385,72 Euro fast schon wie ein No-Brainer für preisbewusste Haushalte.