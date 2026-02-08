Apple plant offenbar einen großen Schritt für CarPlay, denn künftig sollen erstmals KI-Chatbots von Drittanbietern im Auto nutzbar sein. Laut einem Bericht von Bloomberg will Apple erlauben, dass Dienste wie ChatGPT, Claude oder Gemini direkt in CarPlay integriert werden, wodurch sich die Nutzung im Fahrzeug deutlich erweitert.

CarPlay wird offener für neue Apps

Zwar unterstützt CarPlay schon heute Apps von Drittanbietern, doch die Auswahl ist bislang stark eingeschränkt. Gerade KI-Anbieter wie OpenAI oder Anthropic konnten bisher keine eigenen CarPlay-Apps anbieten, weshalb Autofahrer ausschließlich auf Siri angewiesen waren.

Mit der geplanten Änderung können Nutzer und Nutzerinnen künftig Chatbot-Apps wie ChatGPT im Auto öffnen, um freihändig Fragen zu stellen oder Informationen abzurufen. Allerdings dürfen diese KI-Apps weder Fahrzeugfunktionen noch iPhone-Systeme steuern, sodass Siri weiterhin die zentrale Schaltstelle bleibt.

Kein „Hey ChatGPT“

Ein Aktivierungswort wie bei Siri wird es für Drittanbieter-KIs nicht geben, weshalb man die jeweilige App manuell starten muss. Apple erlaubt Entwicklern jedoch, einen direkten Sprach-Chat beim Öffnen der App zu starten, wodurch der Zugriff im Alltag deutlich schneller gelingt.

Zeitplan passt zu neuer Siri-Generation

Apple will KI-Apps von Drittanbietern innerhalb der nächsten Monate für CarPlay freigeben, wobei der Zeitpunkt kein Zufall sein dürfte. Denn parallel arbeitet Apple an einer deutlich intelligenteren Version von Siri, die mit iOS 26.4 eingeführt werden soll.