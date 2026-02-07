Nothing-Sale: Bis zu 312 Euro bei Smartphones und Kopfhörer sparen

Über das vergleichsweise neue Tech-Unternehmen Nothing aus London und die damit verbundenen Smartphones der „Nothing Phone“-Reihe sowie deren In-Ear- und Over-Ear-Kopfhörer haben wir hier im Blog bereits mehrfach berichtet. Nun meldet sich der Hersteller mit einer neuen Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt und Saturn.

Im Rahmen der Sale-Aktion sind noch bis zum Montag, den 9. Februar 2026, reduzierte Preise auf ausgewählte Nothing-Produkte gültig. Kleiner Disclaimer: Die Aktion gilt exklusiv für myMediaMarkt- und mySaturn-Kunden und -Kundinnen. Ein Konto lässt sich bei den beiden Elektronikmärkten aber schnell kostenlos und online erstellen, wenn man die Nothing-Aktion beanspruchen möchte. Im Aktionszeitraum sind unter anderem folgende Nothing-Produkte zu vergünstigten Preisen erhältlich:

Die größten Ersparnisse im Hinblick auf den Originalpreis lassen sich wohl bei den aktuellen Flaggschiff-Smartphones von Nothing, dem Nothing Phone (3), erzielen. Letzteres wurde im Juli des vergangenen Jahres zusammen mit dem Nothing Headphone (1), dem ersten Over-Ear-Kopfhörer des Unternehmens, vorgestellt.

Das Nothing Phone (3) setzt mit einer transparenten Rückseite samt Glyph-Interface mit einigen speziellen Extras auf das bekannte Design des Herstellers. Das 16,1 x 7,6 x 0,89 cm große und 218 Gramm schwere Phone (3) verfügt über einen 8-Kern Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4-Prozessor mit 4 nm-TSMC-Prozess und ein 6,67″ flexibles AMOLED-Display mit Corning Gorilla Glas 7i mit einer Auflösung von 1.260 x 2.800 Pixel bei 460 ppi. Die Spitzenhelligkeit beträgt bis zu 4.500 nits, die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hz.

Zum Einsatz kommt auch ein rückseitiges Dreifach-Kamera-Setup mit einer 50 MP- Hauptkamera mit f/1.68, eine Periscope-Kamera mit 50 MP und f/2.68 sowie eine Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 50 MP und f/2.2. Die Frontkamera setzt ebenfalls auf 50 MP sowie eine f/2.2-Blende. Eine TrueLens Engine 4 sorgt für software-seitige Verbesserungen wie Ultra XDR, Auto Tone, eine Porträt-Optimierung, einen Nachtmodus und mehr. Videoaufnahmen sind mit Ultra XDR bei 60/30 fps möglich, Zeitlupen bei 1080p und 240/120 fps, Zeitraffer mit 4K/1080p. Alle Spezifikationen des Nothing Phone (3) und des Nothing Headphone (1) findet ihr in unserem Artikel zum Thema.

Die Mehrwertsteuer-Aktion von Nothing ist zeitlich bis zum 9. Februar 2026 begrenzt und gilt nur, solange der Vorrat reicht. Die reduzierten Preise sind ausschließlich nach Login für myMediaMarkt- und mySaturn-Mitglieder sichtbar.