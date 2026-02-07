Nothing-Sale: Bis zu 312 Euro bei Smartphones und Kopfhörer sparen

Über das vergleichsweise neue Tech-Unternehmen Nothing aus London und die damit verbundenen Smartphones der „Nothing Phone“-Reihe sowie deren In-Ear- und Over-Ear-Kopfhörer haben wir hier im Blog bereits mehrfach berichtet. Nun meldet sich der Hersteller mit einer neuen Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt und Saturn.
Im Rahmen der Sale-Aktion sind noch bis zum Montag, den 9. Februar 2026, reduzierte Preise auf ausgewählte Nothing-Produkte gültig. Kleiner Disclaimer: Die Aktion gilt exklusiv für myMediaMarkt- und mySaturn-Kunden und -Kundinnen. Ein Konto lässt sich bei den beiden Elektronikmärkten aber schnell kostenlos und online erstellen, wenn man die Nothing-Aktion beanspruchen möchte. Im Aktionszeitraum sind unter anderem folgende Nothing-Produkte zu vergünstigten Preisen erhältlich:
- Nothing Phone (3) in Schwarz und Weiß, 256 GB: 503,36 statt 799,00 Euro
- Nothing Phone (3) in Schwarz und Weiß, 512 GB: 587,40 statt 899,00 Euro
- Nothing Phone (3a) Pro in Schwarz und Weiß, 256 GB: 276,47 statt 459,00 Euro
- Nothing Phone (3a) in Schwarz und Weiß, 128 GB: 167,23 statt 329,00 Euro
- Nothing Phone (3a) in Schwarz, Weiß und Blau, 256 GB: 234,45 statt 379,00 Euro
- Nothing Ear (3) in Schwarz und Weiß: 132,77 statt 179,99 Euro
- Nothing Headphone (1) in Schwarz und Weiß: 209,24 statt 299,00 Euro
Die größten Ersparnisse im Hinblick auf den Originalpreis lassen sich wohl bei den aktuellen Flaggschiff-Smartphones von Nothing, dem Nothing Phone (3), erzielen. Letzteres wurde im Juli des vergangenen Jahres zusammen mit dem Nothing Headphone (1), dem ersten Over-Ear-Kopfhörer des Unternehmens, vorgestellt.
Das Nothing Phone (3) setzt mit einer transparenten Rückseite samt Glyph-Interface mit einigen speziellen Extras auf das bekannte Design des Herstellers. Das 16,1 x 7,6 x 0,89 cm große und 218 Gramm schwere Phone (3) verfügt über einen 8-Kern Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4-Prozessor mit 4 nm-TSMC-Prozess und ein 6,67″ flexibles AMOLED-Display mit Corning Gorilla Glas 7i mit einer Auflösung von 1.260 x 2.800 Pixel bei 460 ppi. Die Spitzenhelligkeit beträgt bis zu 4.500 nits, die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hz.
Zum Einsatz kommt auch ein rückseitiges Dreifach-Kamera-Setup mit einer 50 MP- Hauptkamera mit f/1.68, eine Periscope-Kamera mit 50 MP und f/2.68 sowie eine Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 50 MP und f/2.2. Die Frontkamera setzt ebenfalls auf 50 MP sowie eine f/2.2-Blende. Eine TrueLens Engine 4 sorgt für software-seitige Verbesserungen wie Ultra XDR, Auto Tone, eine Porträt-Optimierung, einen Nachtmodus und mehr. Videoaufnahmen sind mit Ultra XDR bei 60/30 fps möglich, Zeitlupen bei 1080p und 240/120 fps, Zeitraffer mit 4K/1080p. Alle Spezifikationen des Nothing Phone (3) und des Nothing Headphone (1) findet ihr in unserem Artikel zum Thema.
Die Mehrwertsteuer-Aktion von Nothing ist zeitlich bis zum 9. Februar 2026 begrenzt und gilt nur, solange der Vorrat reicht. Die reduzierten Preise sind ausschließlich nach Login für myMediaMarkt- und mySaturn-Mitglieder sichtbar.
Auch im Sale bleiben die Nothing Produkte für mich überbewertet, weil hier vor allem eine kuratierte Markenästhetik verkauft wird.
Das transparente Design und das Glyph Interface sind eher ein semiotisches Distinktionsmerkmal als ein echter funktionaler Mehrwert. Die Preis Leistungs Relation wirkt trotz Rabatt nicht besonders überzeugend, weil vergleichbare Spezifikationen oft günstiger zu haben sind.
Dazu kommt eine gewisse Marketing-Hyperbolik, bei der Begriffe wie TrueLens Engine mehr nach Buzzword als nach überprüfbarer Qualitätsmetrik klingen. Im Audio Segment konkurriert Nothing in Preisregionen, in denen etablierte Hersteller deutlich mehr akustisches Refinement liefern. Insgesamt ist das Wertversprechen stark narrativ aufgeladen, aber technisch nur moderat differenziert.
Der Sale reduziert den Preis, nicht aber die Diskrepanz zwischen Inszenierung und Substanz.