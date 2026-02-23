iPhone 18 Pro: Apple testet diese markante Farbe

Apple arbeitet offenbar nicht nur an neuer Hardware, sondern experimentiert gleichzeitig mit frischen Farbideen für kommende iPhones. Dabei steht vor allem eine ungewöhnliche Pro-Farbe im Mittelpunkt.

Tiefrot als neue Premium-Farbe?

Laut Informationen von Mark Gurman testet Apple derzeit eine neue Sonderfarbe für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max, während das Design bewusst edler wirken soll. Demnach zieht Apple ein dunkles Rot in Betracht, wobei es sich eher um einen burgunderähnlichen Ton als um ein klassisches, leuchtendes Rot handeln soll.

Sollte diese Variante erscheinen, wäre es erstmals ein Pro-iPhone in Rot, denn bisher blieb diese Farbe den Standardmodellen vorbehalten.

Zwar kursierten zuvor Hinweise auf violette oder braune Varianten, allerdings sollen diese Farbtöne lediglich unterschiedliche Abstufungen derselben roten Designidee gewesen sein.

Apple testet intern mehrere Nuancen, entscheidet sich am Ende jedoch traditionell nur für eine finale Sonderfarbe. Dadurch bleibt die Auswahl übersichtlich, während die neue Farbe gleichzeitig stärker als Premium-Highlight positioniert wird.

iPhone Fold setzt auf klassische Eleganz

Beim ersten faltbaren iPhone verfolgt Apple offenbar eine komplett andere Strategie, denn auffällige Farben stehen hier aktuell nicht im Fokus. Stattdessen soll das Gerät in klassischen Varianten wie Schwarz beziehungsweise Space Grau sowie Silber oder Weiß erscheinen, wodurch ein zeitloser Look entstehen soll.

Apple möchte damit offenbar Vertrauen schaffen, weil neue Gerätekategorien oft bewusst konservativer gestaltet werden.

Neue iPhones kommen im September

Sowohl das iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max als auch das iPhone Fold soll Apple im Herbst vorstellen und auf den Markt bringen. Bis dahin bleiben Farben allerdings Testvarianten, weshalb sich Apples finale Entscheidung noch ändern kann. Sicher ist jedenfalls, dass Apple das iPhone in einer neuen Farben anbieten wird, um es von der Vorgängerversion abzuheben.

Foto: MacRumors.