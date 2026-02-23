OpenAI entwickelt gemeinsam mit Designer Jony Ive neue Hardware, denn künstliche Intelligenz soll künftig physisch erlebbar werden. Dabei könnte ein smarter Lautsprecher das erste Produkt sein, sodass der Marktstart bereits für 2027 geplant ist.

Der geplante Speaker integriert eine Kamera, wodurch das Gerät seine Umgebung analysieren kann. Gleichzeitig erkennt das System Nutzer per Gesichtserkennung, sodass personalisierte Funktionen automatisch aktiviert werden. Nutzer stellen Fragen oder erledigen Einkäufe per Sprachbefehl, weil die integrierte KI kontinuierlich mitlernt. Das Gerät soll außerdem Verhalten analysieren und Vorschläge machen, damit man Ziele leichter erreicht.

KI als aktiver Alltagsbegleiter

Interne Präsentationen zeigen, dass das Gerät aktiv Empfehlungen geben soll, während es den Alltag beobachtet. So könnte der Lautsprecher beispielsweise frühere Schlafzeiten vorschlagen, weil am nächsten Tag ein Termin ansteht.

OpenAI beschreibt das Konzept als ruhigen digitalen Begleiter, der unterstützt, ohne aufdringlich zu wirken.

Weitere Geräte bereits in Planung

Neben dem Lautsprecher entwickelt OpenAI weitere Hardware, während eine smarte Lampe und eine KI-Brille geprüft werden. Allerdings befinden sich diese Projekte noch früh in der Entwicklung, weshalb ein Marktstart erst nach 2028 möglich erscheint.

Der Lautsprecher soll dagegen zwischen 200 und 300 Dollar kosten, sodass er vergleichsweise massentauglich positioniert wird.

Konkurrenz zu Apples Smart Home-Plänen

Parallel arbeitet Apple an einem eigenen Home-Hub, der ebenfalls Kamera und Sprachsteuerung kombiniert. Dadurch entsteht ein direkter Wettbewerb, weil beide Unternehmen KI stärker ins Zuhause bringen wollen.

Während Apple stark auf Siri setzt, fokussiert sich OpenAI auf kontextbasierte Assistenz durch moderne KI-Modelle. Das Team bezeichnet den Prototyp intern als besonders ambitioniert, weil er eine völlig neue Geräteklasse schaffen soll.

Ein Gerät ohne klassischen Bildschirm

Die Entwickler verzichten bewusst auf Displays, sodass die Interaktion natürlicher wirken soll. Stattdessen erkennt das Gerät Situationen automatisch. Ob das Produkt tatsächlich das „nächste große Ding“ wird, bleibt offen, dennoch steigen die Erwartungen bereits deutlich.