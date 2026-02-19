Video-Demo: So funktionieren AirPlay-Videos mit CarPlay

Apple hatte auf der WWDC 2025 angekündigt, dass CarPlay künftig Videos unterstützt, solange das Fahrzeug steht. Jetzt zeigt die erste Beta von iOS 26.4 deutliche Hinweise, weshalb der Start offenbar näher rückt. Im Quellcode der aktuellen Beta finden sich mehrere Verweise auf die neue Streaming-Funktion, obwohl Apple sie offiziell noch nicht freigeschaltet hat. Dadurch wird klar, dass Apple aktiv an der Integration arbeitet.

Entwickler testet Funktion im Simulator

Der Entwickler Thomas Dye konnte die Videofunktion bereits im CarPlay-Simulator von Xcode testen, sodass erste Eindrücke sichtbar sind. In einer Demo zeigte er, wie Videos aus AirPlay-fähigen Apps auf dem Fahrzeugdisplay laufen.

Sobald ein iPhone mit CarPlay verbunden ist, lassen sich offenbar Inhalte aus kompatiblen Apps übertragen, solange das Auto geparkt ist. Über die Dynamic Island kann man das Video wieder aufs iPhone holen, wenn man die Wiedergabe wechseln möchte.

Kommt eine Apple TV-App für CarPlay?

Die Demo deutet außerdem auf eine eigene Apple TV-App innerhalb von CarPlay hin, wodurch Serien und Filme direkt abrufbar wären. Sogar ein Bereich für den MLS Season Pass tauchte auf, wobei der finale Funktionsumfang noch unklar bleibt.

Start mit iOS 26.4?

Apple könnte die Funktion mit iOS 26.4 veröffentlichen, das voraussichtlich Ende März oder Anfang April erscheint. Allerdings besteht weiterhin die Möglichkeit, dass Apple den Rollout auf iOS 26.5 verschiebt, falls ein Feinschliff nötig wird.

Hersteller müssen mitziehen

Damit Video-Streaming im Auto funktioniert, müssen die Fahrzeughersteller die Unterstützung integrieren, weil Sicherheitsvorgaben gelten – so schreibt es Apple auf seiner Webseite. Deshalb wird die Einführung vermutlich schrittweise erfolgen, während kompatible Modelle nach und nach folgen. Insofern weitere Hinweise auftauchen, reichen wir diese natürlich an euch weiter.