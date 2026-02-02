Ikea Grejsimojs: Neuer Bluetooth-Lautsprecher und neue Tischleuchte im Sortiment

Ikea hat in den letzten Monaten sein Elektronik-Sortiment ja bereits um smarte Leuchten, Ladegeräte und mehr erweitert. Nun wartet das schwedische Möbelhaus mit weiteren Elektronik-Produkten auf, die sich vor allem an Kinder richten. In der Serie „Grejsimojs“ ist ab sofort eine lilafarbener Bluetooth-Lautsprecher im Mäuse-Design erhältlich sowie eine blaue Tischleuchte in Hundeform.

Der Grejsimojs-Lautsprecher ist für nur 14,99 Euro erhältlich und ist, wenn auch nicht ausschließlich, für die Nutzung im Kinderzimmer gedacht. Zum Abspielen von Musik genügt die Verbindung mit einem Smartphone, Laptop oder Tablet, über das ihr die Wiedergabe steuern könnt. Dann spielt die kleine Box alles ab, was ihr oder euer Kind hören möchtet – ob das nun Hörgeschichten sind oder Musik.

Habt ihr weitere bluetooth-fähige Lautsprecher im Haus, die über eine Multi-Speaker-Funktion verfügen, könnt ihr die Musik-Maus auch mit diesen koppeln und so die Inhalte auf mehreren Lautsprechern zur gleichen Zeit wiedergeben. Die Akkulaufzeit der kleinen Box soll 24 Stunden betragen, wenn die Lautstärke auf maximal 50 Prozent eingestellt ist.

Aufgeladen wird die Musik-Maus per USB-C-Kabel, das allerdings nicht im Lieferumfang enthalten ist. Vermutlich verfügt aber mittlerweile ja fast jeder Haushalt über mindestens eines solcher Kabel. Erhältlich ist Grejsimojs nur im Ikea-Einrichtungshaus vor Ort. Online könnt ihr die Box nicht bestellen.

Auch eine Grejsimojs-Leuchte gibt es ab sofort

Passend zur Musik-Maus hat Ikea, ebenfalls fürs Kinderzimmer, eine blaue Tischleuchte in Hundeoptik gelauncht. Diese ist für 29,99 Euro erhältlich, allerdings ebenfso nur im Ikea vor Ort. Die Grejsimojs-Leuchte ist stufenlos dimmbar und kommt mit blendfreiem Licht, sodass sie besonders angenehm für Kinderaugen sein soll. Schaltet man die Leuchte wieder an, wird automatisch die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe eingestellt.

Die Grejsimojs-Leuchte ist kabelgebunden und soll bis zu 25000 Stunden Licht spenden können. Das Leuchtmittel ist integriert. Ob man dieses auswechseln kann, ist nicht eindeutig erkennbar.