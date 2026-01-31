Homematic IP: Neuer 6-fach Wandtaster mit LED-Beleuchtung vorgestellt

Homematic hat für das hauseigene System Homematic IP einen neuen sechsfachen Wandtaster vorgestellt. Der Sechsfach-Wandtaster von Homematic IP „verbindet verbindet die bewährte Funktechnologie von Homematic IP mit einer festen 230 V-Spannungsversorgung und eignet sich damit ideal als smarte Alternative zum klassischen Lichtschalter – sowohl im Neubau als auch bei der Nachrüstung“, berichtet das Unternehmen zur Neuerscheinung.

Der Wandtaster verfügt über sechs individuell belegbare, beleuchtete Tasten, mit denen sich einzelne Geräte oder komplette Szenarien im Smart Home steuern lassen. Damit lassen sich Aktionen wie Licht schalten, Rollläden fahren, die Alarmanlage aktivieren oder mehrere Funktionen gleichzeitig und per Tastendruck auslösen. Der Wandtaster kann dank dieser Möglichkeiten zur zentralen Schaltstelle für mehr Übersicht im Alltag agieren.

Rückmeldung durch farbige Status-LEDs

Neben jeder Taste befindet sich eine LED, die in sieben Farben leuchten, blinken oder pulsieren kann. So lassen sich Schaltzustände direkt erkennen, etwa ein aktivierter Schutzmodus, offene Fenster oder eingeschaltete Leuchten. Alle Tasten lassen sich zudem frei beschriften und jederzeit neu anpassen. Dies ist ideal, wenn sich Anforderungen oder Nutzungsszenarien ändern. Dank werkzeugloser Installation über Federkraftklemmen und passender Steckverbinder soll die Montage schnell und komfortabel gelingen. Der Wandtaster ist zudem kompatibel mit allen gängigen 55er-Schalterserien und fügt sich problemlos in bestehende Designs ein.

Ein besonderes Plus ist das integrierte Relais, mit dem sich Licht oder andere 230 V-Verbraucher direkt über die Unterputzeinheit schalten lassen. Damit eignet sich der Wandtaster ideal als vollwertiger Ersatz eines klassischen Lichtschalters. Zusätzlich ermöglicht der integrierte Nebenstelleneingang die Einbindung vorhandener konventioneller Taster aus der Elektroinstallation.

Verfügbarkeit und Preise

Der Homematic IP Wandtaster 6-fach, 230 V ist ab sofort als weiße und anthrazitfarbene Designvariante erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 89,95 Euro für die weiße Farbvariante 99,95 Euro für die anthrazitfarbene Version. Weitere Informationen und Kaufoptionen gibt es auf der Produktseite von Homematic IP.