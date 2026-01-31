Homematic IP: Neuer 6-fach Wandtaster mit LED-Beleuchtung vorgestellt

Smarte Alternative zum klassischen Lichtschalter

Mel1 Kommentar zu Homematic IP: Neuer 6-fach Wandtaster mit LED-Beleuchtung vorgestellt

Banner zum neuen Homematic IP Sechsfach Wandtaster mit einer Person, die den Schalter bedient

Homematic hat für das hauseigene System Homematic IP einen neuen sechsfachen Wandtaster vorgestellt. Der Sechsfach-Wandtaster von Homematic IP „verbindet verbindet die bewährte Funktechnologie von Homematic IP mit einer festen 230 V-Spannungsversorgung und eignet sich damit ideal als smarte Alternative zum klassischen Lichtschalter – sowohl im Neubau als auch bei der Nachrüstung“, berichtet das Unternehmen zur Neuerscheinung.

Der Wandtaster verfügt über sechs individuell belegbare, beleuchtete Tasten, mit denen sich einzelne Geräte oder komplette Szenarien im Smart Home steuern lassen. Damit lassen sich Aktionen wie Licht schalten, Rollläden fahren, die Alarmanlage aktivieren oder mehrere Funktionen gleichzeitig und per Tastendruck auslösen. Der Wandtaster kann dank dieser Möglichkeiten zur zentralen Schaltstelle für mehr Übersicht im Alltag agieren.


Rückmeldung durch farbige Status-LEDs

Homematic IP Sechsfach Wandtaster ist an einer grauen Wand montiert
Mehrfarbige LEDs deuten den aktuellen Status des jeweiligen Akteurs an.

Neben jeder Taste befindet sich eine LED, die in sieben Farben leuchten, blinken oder pulsieren kann. So lassen sich Schaltzustände direkt erkennen, etwa ein aktivierter Schutzmodus, offene Fenster oder eingeschaltete Leuchten. Alle Tasten lassen sich zudem frei beschriften und jederzeit neu anpassen. Dies ist ideal, wenn sich Anforderungen oder Nutzungsszenarien ändern. Dank werkzeugloser Installation über Federkraftklemmen und passender Steckverbinder soll die Montage schnell und komfortabel gelingen. Der Wandtaster ist zudem kompatibel mit allen gängigen 55er-Schalterserien und fügt sich problemlos in bestehende Designs ein.

Ein besonderes Plus ist das integrierte Relais, mit dem sich Licht oder andere 230 V-Verbraucher direkt über die Unterputzeinheit schalten lassen. Damit eignet sich der Wandtaster ideal als vollwertiger Ersatz eines klassischen Lichtschalters. Zusätzlich ermöglicht der integrierte Nebenstelleneingang die Einbindung vorhandener konventioneller Taster aus der Elektroinstallation.

Verfügbarkeit und Preise

Der Homematic IP Wandtaster 6-fach, 230 V ist ab sofort als weiße und anthrazitfarbene Designvariante erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 89,95 Euro für die weiße Farbvariante 99,95 Euro für die anthrazitfarbene Version. Weitere Informationen und Kaufoptionen gibt es auf der Produktseite von Homematic IP.

Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

Kommentare 1 Antwort

  1. Von MATTER Support ist nix erwähnt. Verdächtig!
    Neue Produkte ohne native MATTER over Thread Unterstützung sind mMn keinerlei Kaufüberlegung wert, da man sich ja auch zumeist an 1 Hersteller bindet.

    Antworten

