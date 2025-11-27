Perplexity startet KI-Shopping mit PayPal-Bezahlung

Vorerst nur in den USA

Perplexity erweitert sein Angebot und bringt eine neue KI-gestützte Shopping-Funktion an den Start – inklusive direktem PayPal-Checkout. Ziel ist es, Online-Shopping persönlicher und angenehmer zu gestalten, statt Nutzer durch endlose Produktlisten zu klicken.

Die Plattform arbeitet dialogbasiert und orientiert sich an bisherigen Suchanfragen, Interessen und Vorlieben. Dadurch schlägt Perplexity Produkte vor, die besser zu den individuellen Bedürfnissen passen sollen. Also anders als klassische Suchmaschinen, die primär für Werbeeinnahmen optimiert sind. Statt unübersichtlicher Grid-Layouts zeigt Perplexity Ergebnisse als übersichtliche Produktkarten mit Specs, Bewertungen und Bildern.


Direkt mit PayPal bezahlen

Ein praktisches Extra: In unterstützten Shops wie Fabletics, Adorama oder NewEgg lässt sich direkt innerhalb der Perplexity-Oberfläche per PayPal bezahlen. Die Funktion steckt noch in der Anfangsphase, soll aber schrittweise erweitert werden.

Spannend ist auch, dass OpenAI kürzlich eine ähnliche Funktion für ChatGPT vorgestellt hat. Damit liefern sich beide Dienste jetzt ein Rennen darum, wer das bessere KI-Shopping-Erlebnis bietet.

Aktuell ist die neue Funktion kostenlos für US-Nutzer auf Desktop und Web nutzbar. Eine iOS-Version soll in den nächsten Wochen folgen. Und für alle, die es testen wollen: PayPal lockt mit einem Cashback-Deal – wer den ersten Einkauf über Perplexity tätigt, bekommt 50 Prozent zurück, maximal jedoch 50 US-Dollar.

