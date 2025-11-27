iPad mini mit OLED-Display: Wann kommt es auf den Markt?

Für gewöhnlich stellt Apple neue iPads im Frühjahr des jeweiligen Jahres vor. Wohl auch im März oder April 2026 dürften wir neue iPad Pro-, iPad Air- und iPad-Modelle erwarten. Der bekannte Weibo-Leaker Instant Digital meldet sich nun mit einer neuen Info bezüglich der kleinsten iPad-Variante: Er geht davon aus, dass das kommende iPad mini 8 frühestens im dritten Quartal des nächsten Jahres auf den Markt kommt.

Die Behauptung aus dem chinesischen Social-Media-Account deckt sich weitgehend mit Berichten von Bloomberg und koreanischen Medien, wonach das iPad mini bereits 2026 ein OLED-Display erhalten soll. Laut Instant Digital soll das iPad mini nach dem iPad Pro das zweite Tablet-Modell von Apple sein, das ein OLED-Display spendiert bekommt. Das iPad Air soll voraussichtlich erst im übernächsten Jahr das entsprechende Display-Upgrade verpasst bekommen.

OLED-Panel sind insofern ein Upgrade für das jeweilige Gerät, in dem sie verbaut werden, da sie jedes Pixel einzeln ansteuern können. Dies führt im Vergleich zu anderen Displaytechnologien zu deutlich satteren Schwarzwerten, einer präziseren Farbwiedergabe, besseren Kontrasten, schnelleren Reaktionszeiten und einem weitläufigeren Blickwinkel.

Wird das iPad mini 8 resistenter gegen Wasser?

Schon in der Vergangenheit meldete sich der Apple-Analyst und Bloomberg-Redakteur Mark Gurman mit der Prognose, dass Apple daran arbeite, das iPad mini 8 geschützter gegen das Eindringen von Wasser zu machen. Dies könne durch den Einsatz eines vibrationsbasierten Lautsprechersystems geschehen, das die bisher üblichen Lautsprecheröffnungen überflüssig machen würde.

Ein verbautes OLED-Panel und eine verbesserte Wasserdichtigkeit könnte sich allerdings entsprechend auch auf den Kaufpreis des iPad mini 8 auswirken. Wie Gurman prognostizierte, könne Apple bis zu 100 USD mehr für das Gerät verlangen. Zum Vergleich: Das derzeitige iPad mini 7 ist zu einem Preis ab 549 Euro bei Apple mit WiFi-Funktion und 128 GB Speicherplatz erhältlich. Denkbar wäre dann ein Kaufpreis von 649 Euro in Deutschland, wenn Apple die Dollar-Preise direkt in Euro umrechnen würde.

Im iPad mini 8 dürfte Apple darüber hinaus einen Mittelklasse-Chip, den A19 Pro, verbauen. Dieser wird auch im iPhone Air eingesetzt und setzt auf einen verbesserten 3-Nanometer-N3P-Prozess der dritten Generation. Damit soll eine leicht verbesserte Geschwindigkeit und Effizienz erreicht werden. Es bleibt also abzuwarten, ob Apple die nächste iPad mini-Generation erst im Herbst 2026, oder doch bereits im Frühjahr des nächsten Jahres vorstellen wird.