LAMY safari Note+: Neuer iPad-Stylus in vier Farben für 89 Euro erhältlich

Das Heidelberger Unternehmen LAMY dürfte vielen von euch sicherlich bekannt sein und schon den ein oder anderen Unterricht mit entsprechenden Schreibgeräten begleitet haben. Die LAMY-Füller waren zumindest in meiner (längst zurückliegenden) Schulzeit ein sehr beliebtes Accessoire, und ihre Einzelteile wurden untereinander fleißig getauscht, da sie in verschiedensten Farben erhältlich waren. Auch heute noch nutze ich meinen blauen LAMY-Schulfüller, wenn es etwas persönliches Handgeschriebenes sein soll.

Dass die modernen Zeiten an LAMY nicht vorübergegangen sind, merkt man nun an der Veröffentlichung des neuen LAMY safari Note+ (Amazon-Link), einem digitalen Stylus, der sich mit dem iPad nutzen lässt und als Alternative zum Apple Pencil daher kommt. Das Design des safari Note+ dürfte den meisten dabei bekannt vorkommen: Es erinnert bis auf die charakteristische Feder an der Spitze an die klassischen ergonomisch geformten LAMY-Füller aus glänzendem Kunststoff, und kommt in insgesamt vier Farben daher – Rot, Dunkelblau, Schwarz und Weiß.

Laut Hersteller soll der LAMY safari Note+ ohne große Einrichtung sofort startklar sein und sich mit iPads verwenden lassen, die mindestens iPadOS 12.2 installiert haben. Kompatibel ist der Stylus mit dem iPad Air der 1. bis 3. Generation, dem iPad mini der 5. und 6. Generation, dem iPad der 6. bis 10. Generation sowie dem iPad Pro ab der 3. Generation in den Größen 11″ und 12,9″.

Handballenerkennung und bis zu zehnstündige Akkulaufzeit

Zu den Funktionen des LAMY safari Note+ gehört eine ergonomische Griffzone für langes und ermüdungsfreies Schreiben, eine Handballenerkennung sowie eine Druck- und Neigungssensitivität. Auf der Oberseite des Stylus finden sich zudem individuell programmierbare Kurzwahltasten, die sich mit bestimmten Apps, die das LAMY iPadOS SDK integriert haben, verwenden lassen. Für eine möglichst lange Nutzung sorgt ein integrierter Akku, der eine bis zu zehnstündige Laufzeit ermöglicht. Geht der Akku zuneige, kann der Stift auch während des Aufladens weiter verwendet werden.

Der neue LAMY safari Note+ für das iPad wird mit zwei Ersatzspitzen, einem USB-A-auf-USB-C-Ladekabel sowie einer Bedienungsanleitung geliefert. Zudem enthalten ist auch eine farblich passende Verschlusskappe mit Bügel, wie man sie schon von den bekannten Füllern des Unternehmens kennt. Der neue LAMY-Stylus für das iPad kann ab sofort in den vier Farben zum Preis von jeweils 89 Euro, unter anderem bei Amazon, bestellt werden.

