SonoPhone: Alternative zur Sonos-App jetzt mit frischem Update

Wer ein Sonos-System im eigenen Zuhause verwendet, muss in letzter Zeit sehr frustresistent sein: Das Unternehmen hatte sich vor allem mit der hauseigenen Sonos-App unbeliebt gemacht. Zuerst wurden im Mai einige Funktionen gestrichen, die mittlerweile im Rahmen von zahlreichen weiteren Aktualisierungen zurückgekehrt sind. Dann sorgte ein weiteres Update im Juli für weiteren Stress bei Sonos-Usern: Die Sonos-App saugt den iPhone-Akku förmlich leer.

Wer von den Problemen betroffen ist, bekommt aktuell keine echte Lösung, denn Downgrades auf eine vorherige Version aus dem App Store sind nicht möglich. Die einzige Notlösung ist momentan, die Sonos-App im Multitasking zu schließen, damit auch die anscheinend weiter fortlaufenden Hintergrundprozesse beendet werden. Sonos hat mittlerweile reagiert, sich für das Chaos entschuldigt und einen Zeitplan für weitere Updates präsentiert.

Wer sich solange nicht mit der offiziellen Sonos-App herumschlagen möchte, findet mit SonoPhone (App Store-Link) eine Drittanbieter-Anwendung aus deutscher Entwicklung im App Store, die sich für einen Einmalkauf in Höhe von 3,99 Euro erwerben lässt. Weitere In-App-Käufe oder Abos gibt es nicht. SonoPhone kann ab iOS 12.0 oder neuer sowie bei 21 MB an freiem Speicherplatz auf das iPhone geladen und auch in deutscher Sprache verwendet werden.

SonoPhone will die häufigsten Aufgaben zur Steuerung und zum Gerätemanagement durch weniger Fingertipps beschleunigen und zudem eine aufgeräumtere, stabilere und schnellere Benutzeroberfläche bieten. Auch ältere Sonos S1-Firmware und iOS-Geräte ab iOS 12.0 werden unterstützt.

Moderneres Design und verbesserte VoiceOver-Funktionen

Nun hat der deutsche Entwickler Stefan Hansel eine weitere Aktualisierung für SonoPhone auf den Weg gebracht. Version 1.8.0 ist kürzlich im App Store erschienen und bringt einige Neuerungen mit sich, die wir nachfolgend vorstellen:

Der Bereich „Aktueller Track” wurde komplett überarbeitet und ein viel modernerer Stil verliehen (tippe unten, um ihn hochzuschieben)

Verbesserte VoiceOver-Funktionalität: Der Player oben wird vorlesen, wenn er mit einem anderen Player synchronisiert ist, und im Gruppenverwaltungsbildschirm wird Drag & Drop nun mit VoiceOver unterstützt (auch hier werden aktuelle Gruppierungen vorgelesen).

Darüber hinaus hat man sich um einige Musikdienste gekümmert und dort Fehler behoben. So starteten beispielsweise bei BBC Sounds einige Podcasts nicht korrekt, und Litt Life wird nun vollumfänglich unterstützt. Auch in Zukunft will das Entwickerteam weitere Änderungen und Verbesserungen am UI vornehmen und die App noch besser machen.

Das Update auf Version 1.8.0 von SonoPhone steht allen Nutzern und Nutzerinnen ab sofort kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung. Solltet auch ihr derzeit unzufrieden mit der offiziellen Sonos-App sein, lohnt sich daher durchaus ein Blick auf diese Alternative.