SonarPen 2: Günstige Apple-Pencil-Alternative nun mit verbesserter Spitze und Neigungserkennung

Bereits 2018 ging der SonarPen als günstige Apple-Pencil-Alternative an den Start, der Signale nicht per Bluetooth sondern über Kabel an ein angeschlossenes iPad überträgt. Jetzt hat der Stylus ein Upgrade auf Version 2 bekommen und ist nun über Kickstarter vorbestellbar. Der SonarPen 2 verfügt im Vergleich zum Vorgänger über eine verbesserte Spitze und auch eine Neigungserkennung.

Wie sein Vorgänger unterstützt der SonarPen 2 Funktionen wie Handballenabweisung, Druckempfindlichkeit und eine anpassbare Shortcut-Taste. Neu hinzugekommen sind jedoch eine Neigungserkennung und eine verbesserte Spitze, die den SonarPen 2 dem Apple Pencil sehr ähnlich machen. Genau wie beim Apple Pencil lässt sich auch die Spitze des SonarPen 2 bei Abnutzung einfach austauschen.

Allerdings könnt ihr den Stift nur mit vollem Funktionsumfang nutzen, wenn die Apps, mit denen ihr den SonarPen 2 verwenden wollt, diesen auch explizit unterstützen. Derzeit sind das noch wenige Anwendungen, etwa ibis Paint X oder Zen Brush 3. Verwendet ihr den SonarPen 2 mit Apps, die den Stift noch nicht unterstützen, stehen keine Features wie Druckempfindlichkeit oder Neigungserkennung zur Verfügung.

USB-C- oder Lightning-Konnektivität an Bord

Während der SonarPen 1 noch über die Kopfhörerbuchse mit dem iPad verbunden werden konnte, erfolgt die Verbindung beim SonarPen 2 ausschließlich über den USB-C- oder Lightning-Anschluss. Ein kabelloser Betrieb ist weiterhin nicht möglich. Das Kabel lässt sich jedoch in der dafür vorgesehenen Kabelführung verstauen.

Der SonarPen 2 kann aktuell über Kickstarter für umgerechnet 35 Euro vorbestellt werden. Zusätzlich fallen möglicherweise Versandkosten an. Die Auslieferung ist allerdings erst für April 2025 geplant. Regulär soll der SonarPen 2 voraussichtlich rund 44 Euro kosten. Derzeit hat die Kickstarter-Kampagne etwas mehr als 30 Prozent ihres Finanzierungsziels erreicht und läuft noch 25 Tage.