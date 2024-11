Smarte Beleuchtung: Das sind die Black Friday-Angebote von Govee

Ihr sucht eine tolle, günstige, bunte und smarte Beleuchtung? Dann solltet ihr einen Blick auf die Angebote von Govee werfen! Zum Black Friday bietet Govee Rabatte von bis zu 50 Prozent. Wir haben die besten und spannendsten Deals für euch herausgesucht – ganz unten findet ihr außerdem eine Übersicht über alle Rabatte von Govee.



Govee Christmas Lights mit Matter

Die Weihnachtssaison steht vor der Tür und Govee bietet mit den Christmas Lights eine Lichterkette an, die sich auch bestens für den Weihnachtsbaum eignet. Je nach Länge gibt es 200, 300 oder 500 LEDs, die ihr per App einfach steuern könnt. Da Matter an Bord ist, könnt ihr die Lichterkette direkt in HomeKit oder Alexa einbinden.

Govee Christmas Lights, 20 Meter, 200 LEDs für 64,99 Euro statt 99,99 Euro (Amazon-Link)

Govee Christmas Lights, 30 Meter, 300 LEDs für 89,99 Euro statt 129,99 Euro (Amazon-Link)

Govee Christmas Lights, 50 Meter, 500 LEDs für 139,99 Euro statt 199,99 Euro (Amazon-Link)

Angebot Govee Christmas Lights, RGBWIC 20M Weilnachtsbeleuchtung Außen, 200 LEDs... Verbesserte RGBWIC-Lichteffekte: Jede RGBW-Lichtperle ist mit einem IC-Chip ausgestattet, um jede Perle unabhängig anzusteuern; außerdem werden die...

Shape Mapping und 130+ voreingestellte Szenenmodi: Shape Mapping identifiziert die Position jeder Lampenperle genau zum lebendigen DIY-Effekt; Mit...

Govee Neon Rope Light 2: Leuchtstreifen mit Matter

Der 5 Meter lange Govee Neon Rope Light 2 kostet jetzt nur noch 59,99 Euro statt 99,99 Euro. Da das Lichtband sehr flexibel ist, könnt ihr Figuren auf die Wand legen, die ihr in verschiedenen Farben leuchten lassen könnt. Da es auch hier eine Matter-Zertifizierung gibt, könnt ihr den Leuchtstreifen in HomeKit oder Alexa integrieren. In der Hersteller-App gibt es aber deutlich mehr Vorlagen und Effekte. Hier findet ihr unseren Test.

Angebot Govee Neon Rope Light 2, RGBIC Neon LED Strip 5m mit Form-Mapping, DIY Design,... Shape Mapping DIY Lichtfarben: Dieses Govee Neon Rope Light erzeugt mit Shape Mapping in der Govee Home App personalisierte Lichteffekte. Dabei...

Traumhafte RGBIC-Beleuchtung: 64 voreingestellte dynamische Lichteffekte zur Auswahl, und die Neon LED Strip kann das Licht in alle Richtungen...

Govee LED Stehlampe: Auch der Standfuß leuchtet

Das nächste Matter-Produkt ist die Govee LED Stehlampe, die jetzt nur noch 99,99 Euro statt 149,99 Euro kostet. Der Aufbau ist sehr einfach und nicht nur der Stab kann leuchten, sondern auch der Standfuß. Die Lampe ist 152 Zentimeter hoch und ist in einer schwarzen und grauen Ausführung erhältlich. Zum Test.

Angebot Govee LED Stehlampe Dimmbar RGBIC, 1725LM Stehlampe Wohnzimmer Arbeiten mit... Verbessertes modernes Design: 152cm LED Stehlampe beleuchtet einen größeren Bereich. Der Lichtstreifen und Sockel der Govee stehlampe Dimmbar...

RGBICWW und Helligkeits-Upgrade: 1725LM und einstellbare Warm-/Kaltweißtöne von 2.200K bis 6.500K. Ideal für deko wohnzimmer und spielzimmer. Es...

Alle weiteren Angebote von Govee

Govee TV Hintergrundbeleuchtung 3 Lite, für 55-65 Zoll Fernseher: 89,99 → 56,99 Euro (Amazon-Link)

Govee TV Hintergrundbeleuchtung 3 Lite, für 75-85 Zoll Fernseher: 109,99 → 72,99 Euro (Amazon-Link)

Govee x EVANGELION Gaming Wall Light: 199,99 → 139,99 Euro (Amazon-Link)

Govee RGBIC LED Stehlampe, ‎Schwarz: 89,99 → 53,99 Euro (Amazon-Link)

Govee Outdoor Wandleuchte: 89,99 → 64,99 Euro (Amazon-Link)

Govee LED Strip Light 2 Pro, 5m: 99,99 → 69,99 Euro (Amazon-Link)

Govee RGBIC LED Lightbar: 79,99 → 46,99 Euro (Amazon-Link)

Govee Smart Glühbirne E27, 6er Pack: 59,99 → 45,99 Euro (Amazon-Link)

Govee Außenlichterkette, 15m: 69,99 → 34,99 Euro (Amazon-Link)

Govee RGBIC Tischlampe 2: 69,99 → 45,99 Euro (Amazon-Link)