iOS 18: Noch lange nicht fertig – und wie wird dann iOS 19?

Mit iOS 18 verhält es sich so: Im September hat Apple das neue Betriebssystem zum Download bereitgestellt, jedoch ohne die viel diskutierte Funktion „Apple Intelligence“. Besonders spannende Features liefert Apple ohnehin einfach nach – so fiel der Startschuss für Apple Intelligence erst mit iOS 18.1. Weitere Funktionen folgen mit iOS 18.2, und voraussichtlich mit iOS 18.4 wird Apple Intelligence auch nächstes Jahr in Deutschland verfügbar sein.

Was ich damit sagen will: iOS 18 ist noch längst nicht fertig. Das lässt mich darüber nachdenken, wie iOS 19 wohl werden wird. Wenn aktuell noch alle Ressourcen in die Entwicklung von iOS 18 fließen, iOS 19 jedoch schon im September 2025 erscheinen soll, könnte das zeitlich ziemlich eng werden. Dazu passt die Meldung von Bloomberg, dass Apple einige geplante Funktionen bereits auf das Frühjahr 2026 verschoben hat.

Ein besonderes Highlight von iOS 19 soll eine deutlich intelligentere Siri sein. Apple plant, die Sprachassistentin mit „fortschrittlicheren großen Sprachmodellen“ auszustatten, wodurch Siri „konversationeller“ wird und komplexere Anfragen bearbeiten kann. Laut Gurman wird dieses Upgrade Siri stärker an ChatGPT von OpenAI erinnern.

iOS 19: Erste Einblicke im Sommer 2025

Wie gewohnt wird Apple iOS 19 erstmals auf der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC präsentieren, die Anfang Juni 2025 stattfindet. Dort soll auch das überarbeitete Siri gezeigt werden. Die neue Version des Sprachassistenten wird jedoch voraussichtlich erst mit iOS 19.4 im Frühjahr 2026 verfügbar sein.

Angesichts dieser Zeitpläne wäre es doch sinnvoll, wenn Apple seinen starren jährlichen Update-Zyklus überdenkt – besonders, wenn die spannendsten Funktionen ohnehin erst lange nach dem offiziellen Release nachgereicht werden. Wenn Apple jetzt noch an den großen Funktionen von iOS 18 arbeitet, wie soll iOS 19 dann rechtzeitig fertig werden? Eine Verlängerung des Entwicklungszyklus würde durchaus Sinn ergeben. Aber ob das passieren wird? Wohl kaum.