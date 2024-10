Wochenend-Gewinnspiel: Wir kümmern uns um euren Weihnachtsbaum

Es ist mal wieder Freitag und bevor wir uns ins Wochenende verabschieden, gibt es natürlich noch unser Gewinnspiel. Heute haben wir zwei coole Gadgets von Nanoleaf für euch, die wir an eine Leserin oder einen Leser weitergeben möchten: Eine smarte Lichterkette von Nanoleaf und passend dazu einen Nanoleaf Leuchtstreifen. So könnt ihr euer Wohnzimmer in der anstehenden Weihnachtszeit in stimmungsvolles Licht tauchen und dafür sogar Matter und die Apple Home-App verwenden.

Eigentlich wollten wir diese beiden und zwei weitere Nanoleaf-Produkte in unserem Adventskalender verlosen. Also im Dezember 2023, um genau zu sein. Leider gab es dann Versandschwierigkeiten und die Produkte sind dann erst irgendwann im Januar bei uns eingetroffen. Das ist übrigens einer der Gründe, warum wir in unserem Adventskalender nur Sachen verlosen, die wir physisch in den Händen halten. Das wird natürlich auch im kommenden Dezember wieder so sein.

Bevor wir zur heutigen Gewinnspielfrage und der Teilnahmemöglichkeit kommen, möchte ich noch auf die Kommentare der vergangenen Woche reagieren. Dort haben sich etliche Leserinnen und Leser darüber beschwert, dass das Anker-Gewinnspiel auf Instagram stattgefunden hat. Wir möchten das Wochenend-Gewinnspiel abwechslungsreich gestalten und lassen uns dafür immer mal wieder neue Sachen einfallen. Und dazu gehört eben auch mal ein Ausflug zu Social Media.

So könnt ihr die Nanoleaf-Produkte gewinnen

Falls ihr das Paket von Nanoleaf gewinnen möchtet, müsst ihr heute zum Glück nur eine E-Mail an weihnachten@appgefahren.de und im Betreff die richtige Antwort auf die folgende Frage nennen.

Was gibt es im appgefahren-Büro nicht?

einen beleuchteten appgefahren-Schriftzug

einen alten iMac G5

unser appgefahren-Logo als Graffiti

smarte EveMotion-Blinds Rollos

intelligente Beleuchtung von Philips Hue

Eure E-Mail könnt ihr uns bis einschließlich Sonntag schicken, die Auslosung erfolgt dann wie gewohnt am Montag. Wir wünschen euch viel Spaß, auch ohne Social Media.